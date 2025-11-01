ソニー音楽財団は、2026年3月11日(水)に横浜みなとみらいホールにて「ソニーフィナンシャルグループ Presents 第68回 日本赤十字社 献血チャリティ・コンサート 〜愛と情熱のハーモニー〜」を開催します。

今回は、ソプラノ歌手の森 麻季さんと、テノール歌手の高島 健一郎さん・鳥尾 匠海さんが登場。

指揮者の沼尻 竜典さんが東京都交響楽団とともに、愛と情熱の歌の世界を描き出します☆

愛と情熱のハーモニー！ソニー音楽財団「第68回 日本赤十字社 献血チャリティ・コンサート」

公演日時：2026年3月11日(水) 19：00開演(18：15開場)

会場：横浜みなとみらいホール 大ホール(神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-6)

発売日：

・先行発売：2025年10月31日(金)〜11月6日(木)［ソニー音楽財団・イープラス・チケットぴあ］

・一般発売：2025年11月7日(金)

チケット(全席指定・税込)：SS席：7,000円／S席：6,000円／A席：4,500円／B席：3,000円／P席：2,000円

「日本赤十字社 献血チャリティ・コンサート」は、クラシック音楽の王道・人気曲の本格的な演奏を手頃な価格で楽しみながらチャリティにも参加できる人気コンサート・シリーズです。

68回目を迎える今回は、横浜みなとみらいホールでは初の開催となります！

収益の一部と会場での募金は日本赤十字社へ寄付され、献血運搬車の購入・整備資金に充てられます。

豪華出演者が贈る“愛と情熱のハーモニー”

出演：

沼尻 竜典(指揮)

森 麻季(ソプラノ)

高島 健一郎(テノール)

鳥尾 匠海(テノール)

東京都交響楽団(管弦楽)

実力・人気ともに日本を代表するソプラノ歌手 森 麻季さんと、新時代のクラシック界を切り拓くテノール歌手 高島 健一郎さん・鳥尾 匠海さんが登場！

オペラ指揮者として国内外で絶大なる信頼を誇るマエストロ 沼尻 竜典さんが、東京都交響楽団の響きとともに愛と情熱の歌の世界を描き出します。

後半にはチャイコフスキーの歌心と情熱溢れる名曲、交響曲第4番もお届けします。

【演奏予定曲】

J.シュトラウス2世：喜歌劇《こうもり》序曲

レハール：喜歌劇《微笑みの国》より「君は我が心のすべて」

ナポリ民謡：オー・ソレ・ミオ

チャイコフスキー：交響曲第4番 ヘ短調 Op.36

ほか

※やむを得ない理由により、曲目・演奏者など公演内容が変更となる場合がございます。

名手たちが織り成す一夜限りの“愛と情熱のハーモニー”。

本格的クラシックコンサートホールで楽しむ贅沢なひと時を堪能できます！

ソニー音楽財団 主催「第68回 日本赤十字社 献血チャリティ・コンサート」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛と情熱のハーモニー！ソニー音楽財団「第68回 日本赤十字社 献血チャリティ・コンサート」 appeared first on Dtimes.