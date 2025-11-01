ヤクルトは３１日、埼玉・戸田球場での秋季練習を打ち上げた。池山隆寛新監督（５９）は、２日から始まる松山秋季キャンプで“改革プラン”を披露。３年連続Ｂクラスからの巻き返しへ、充実の秋にする。

〈１〉「脱・昭和」 巨人・阿部監督やロッテ・サブロー監督は秋季キャンプの地獄化を提唱し、実践しているが、ヤクルトは近年故障者が続出している課題を踏まえ全体練習時間を短縮する。「秋に（状態を）上げすぎると疲労が抜けないという見解。過去の例から見ると、ウチのチームはそういうこと（練習過多の選手）が多いんじゃないか」と説明。個別練習時間を長くし、課題と向き合うことを求める。

〈２〉コンバート 今季は故障離脱したサンタナの代役として主に左翼を務めた内山を、内野に転向させる。「選手の能力を見ながら適材適所で。（他にも）何人か（転向は）出てくるんじゃないか」とし、内外野の入れ替えも行うことで主力の故障など不測の事態を想定して、控えの育成や競争を促す狙いもある。

〈３〉対話 宿舎の監督室は常にオープンする方針。「いつでもドアは開いている。話しに来てもらってもいい」。さらに特打の打撃投手も買って出る予定。活発な交流を図りつつ、チーム作りを進める。（長井 毅）