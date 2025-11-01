日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が３１日、“四刀流”でキャンプインした。エスコンで主力組の秋季キャンプがスタート。４種類のバットを使って打撃練習を行い、来季へ向け再始動した。

久々の打撃練習でも、気持ちよく快音を響かせた。持ち込んだのは金属製、重い、長い、細いなど特徴のある米トレーニング施設ドライブラインのバット。以前もオフに使っていたもので「遊びです。いろんなバットを振って、いろんな感覚が体に入れば。小手先だけじゃ振れないだろうし」と意図を説明した。

意識は来季に向いている。ＣＳではあと１勝ソフトバンクに届かず「あの１勝の差は結構あると思う。みんなこのオフをどう過ごすかだと思うんで、この３か月がむちゃくちゃ大事。全然オフじゃない」と熱く語った。

動きを洗練させるため、すでに体を絞ることに着手。朝の散歩を復活させるなど、体脂肪率１５％から１３％を目指している。かつてダイエットを指示した新庄監督は、秋季キャンプ不参加だが、球団は「ファイナルアップデート中です」。指揮官同様に心身のアップデートに努め、圧倒する力を蓄える。（山口 泰史）