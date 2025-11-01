◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、初優勝を狙う２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が１イーグル、６バーディー、１ダブルボギーの６６をマークし、自身初の首位発進を決めた。「出来すぎだった。ショット、パットともに安定していた」と自画自賛した。

１番パー５でいきなりギャラリーを沸かせた。残り３７ヤードから５８度ウェッジで放った第３打が直接カップに消え、圧巻のイーグル発進。カップインの瞬間は見えなかったが、ギャラリーから大歓声が起き「“時差”で喜んじゃった。うれしかった。バーディー２個分で一気にポンっと行けたので楽でした」。両手を突き上げて喜んだ。

４番パー３はパットがさえた。ピンまで１２メートルの９０度以上曲がる下りスライスラインを沈めた。「意味分かんないところを見て、ギャラリーさんの方を向いて打った。タッチ（距離感）とライン（方向性）がいい感じでコトンと入ってくれた。ラッキーだった」。３週前にパターを替え、使い分けている３種類の握り方から“拝みグリップ”で臨んだパッティングが好調だ。

前週は３位と好発進したが、２日目以降は「ドド〜ンと（下の順位へ）いっちゃった」と伸ばしきれず２２位だった。４日目は７４と崩れ「内容は悪くないのに、自分で自分の機嫌を取れなくて崩した。狙う時じゃないのにパターで狙って３パットしかけて流れが悪くなって、自分のコントロールをうまくできなかった」と反省点を挙げた。

今週は２７、２８日と体調不良に見舞われながらも回復。前週の反省を生かし、自身初の首位発進を決めた。「（順位を）忘れたいけど、絶対忘れない。明日は明日でコツコツ伸ばしていけるように、切り替えて伸ばしたい。テンション高すぎないように」と自身に言い聞かせた。

メルセデス・ランクは来季シード圏内の４８位。だが、都はもっと高い目標を抱いている。「４０位以内に入って（最終戦のメジャー）リコーカップに出たい。来年３月の台湾の試合（台湾ホンハイレディース）も視野に入れていきたい。できるだけ全試合出させてもらえるように頑張りたい」。高ぶる思いを抑えながら、冷静に言い切った。（星野 浩司）