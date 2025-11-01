伊東市議会は３１日の臨時議会で、学歴詐称を指摘されている伊東市の田久保真紀市長（５５）に対する２度目の不信任決議案を賛成多数で可決した。市議会は９月１日にも不信任決議を全会一致で可決しており、田久保氏は１０月３１日で失職。５０日以内に市長選が実施される。１２月７日告示、１４日投開票が有力だ。

決議案は、田久保氏が説明責任を果たさず、不可解な言動で混乱を招き、市長職にとどまり続けたとして「暴君の所業」と断じた。

田久保氏は可決後、取材に応じた。市長選について「支援者と話し合いながら自分と向き合って決めたい」と出馬の可能性を否定せず。一方で道半ばの失職かとの質問には「私の中では自分なりには精いっぱいやりきった」との言葉を残した。

涙をこぼしていたものの、記者から「５か月市長を務めたことに対して卒業証書は欲しいですか？」と聞かれると「ははは」と笑顔も。「そうですね。“卒業”とさせていただきました」と答えた。「任期を全うできなかったから中退では？」と指摘されると「私からの申し出で終了したわけではないので、除籍ということになるかな」と返した。本題の学歴詐称疑惑については「刑事告発の対象なので公式の場で発言できない」と明言を避けた。

田久保氏は５月の市長選で初当選後、市広報誌で「東洋大卒」と紹介したが、実際は除籍となっていた。市議会などは、地方自治法違反容疑などで田久保氏を刑事告発している。