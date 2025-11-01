◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ワールドシリーズ第６戦は３１日（日本時間１日）、トロントで第６戦が行われる。ホームのブルージェイズが３勝２敗で王手をかけており、追い込まれたドジャースは山本由伸が先発登板する。

試合前の会見に４番のビシェット内野手が出席した。山本については「彼は偉大な投手だ。多くの武器（球種）を持ち、すべての球種に高い信頼を置いているようだし、すべての球種で自分の思うように投げられるようだ。我々にとっては簡単な相手ではない。我々がこれまで常にやってきたアプローチをそのまま続け、状況に応じて対応していくことだ。つまり走者を進めること、走者を返すこと、忍耐強く待つこと、積極的に攻めることなど、何であれ、そのとき必要とされることを試合中に調整していくつもりだ」と淡々と語った。

山本に完投勝利を許した第２戦でビシェットは、左膝捻挫のためスタメンを回避しており、代打で１打席対戦したのみで遊ゴロに倒れた。「自分は２球見たが、その２球は同じ（カットボール）だったので、彼に対して多くのことができたとは言えない」

ブルージェイズは第３戦で右脇腹を痛め、負傷欠場していたスプリンガーが１番でスタメン復帰。ビシェットは３試合ぶりにＤＨでなく二塁で出場する。