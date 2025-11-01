毎日のくらしに溶け込む！アンドデザイン LIFEWORKPRODUCTS「Double Wall Glass」

アンドデザインは、「LIFEWORKPRODUCTS」(ライフワークプロダクツ)ブランドとして、デザイナー北川大輔氏(DESIGN FOR INDUSTRY)とのコラボレーションアイテム「Double Wall Glass」を発売します。

アイスでは結露しにくく、ホットでは手が熱くなりにくい、毎日のくらしに溶け込むグラスです。

2025年11月5日よりLIFEWORKPRODUCTSオンラインストアにて発売されます☆

毎日のくらしに溶け込む素直なかたち！アンドデザイン LIFEWORKPRODUCTS「Double Wall Glass」

発売日：2025年11月5日

販売場所：LIFEWORKPRODUCTSオンラインストア

「Double Wall Glass」は、「LIFEWORKPRODUCTS」とデザイナー北川大輔氏とのコラボレーションアイテムです。

ダブルウォールならではの保冷と保温で、ゆっくりと飲みものを楽しめます。

素直なかたちで、毎日のくらしに溶け込むデザインが特長です。

Double Wall Glass クリア

カラー：クリア(LWP017-CLR)

サイズ：約80x80x80(mm)

容量：約200ml

材料：耐熱ガラス

※耐熱温度差：120℃(電子レンジ・オーブン・直火は使用不可)

毎日のくらしで使いやすく、いろいろな飲みものや料理にも合わせやすいクリアカラーです。

垂直に立ち上がるグラスの輪郭をそのままオフセットしたような二重構造で、ダブルウォールグラスの機能性を素直なかたちにしました。

グラス底の角の丸みを限界まで小さくした安定感のあるフォルムが特長。

飲みものはもちろん、スイーツやサラダなどの料理の器としても使えます。

コーヒーやカップスープにもちょうどよい容量約200ml。

手の小さな方でも持ちやすく、洗いやすくて収納しやすい、直径と高さが同じ約80mmです。

おいしさや風味を感じられるよう、口元の薄さとなめらかさにもこだわっています。

口元に向かって緩やかに傾斜するなめらかな曲面からあらゆる細部に至るまで、熟練のガラス職人が一つひとつ手仕事で丁寧に仕上げています。

Double Wall Glass グレー

カラー：グレー(LWP017-GRY)

サイズ：約80x80x80(mm)

容量：約200ml

材料：耐熱ガラス

※耐熱温度差：120℃(電子レンジ・オーブン・直火は使用不可)

ライフスタイルに合わせて選べる、シックなグレーカラーもラインナップ。

クリア同様、飲みものやスイーツ、料理の器としても活躍します。

薄い二重構造が特長のコンパクトなダブルウォールグラスです☆

デザイナー北川大輔氏が手掛けた、機能的で「素直なかたち」が美しいグラス。

毎日の食卓に、お気に入りのグラスを加えてみてはいかがでしょうか。

アンドデザイン「LIFEWORKPRODUCTS」の「Double Wall Glass」の紹介でした。

