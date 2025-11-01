KAGOSHIMA outside Festival 実行委員会は、鹿児島県・東串良町において「KAGOSHIMA outside Festival 2025〜HIGASHIKUSHIRA〜」を開催します。

2025年11月8日(土)と9日(日)の2日間、東串良町町民運動場にて実施されます。

戦後80年の節目に、平和と感謝を胸に、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで6世代みんなが笑顔になれるイベントです☆

6世代が笑顔で集う！ KAGOSHIMA outside Festival 2025〜HIGASHIKUSHIRA〜

日時：2025年11月8日(土) 9:30〜17:00／9日(日) 9:30〜15:30

会場：東串良町町民運動場 (〒893-1613 鹿児島県肝属郡東串良町新川西2065-1)

主催：KAGOSHIMA outside Festival 実行委員会

「KAGOSHIMA outside Festival 2025」は、戦後80年の節目に、平和への願いを込めて開催されるイベントです。

命を未来へ繋いだ大先輩方への感謝を胸に、世代を超えて“童心にかえる”時間を分かち合う場として、温かくて力強い2日間を届けます！

家族で味わうグルメや、最新アウトドア用品の展示、充実のアクティビティまで、6世代が笑顔で集えるコンテンツが盛りだくさんです。

本場オージービーフで極上BBQ体験講座！＆ジョンソンヴィル試食会

オーストラリアの食肉専門機関「MLA豪州食肉家畜生産者事業団」による、極上のBBQ講座が今年も開催されます！

講座では、厚切りオージービーフを使った“焼きの極意”をプロのアンバサダーが直伝。

炭火の扱い方から焼き加減の見極めまで、初心者でも本格的なステーキが焼けるようになります。

さらに、全米No.1のソーセージブランド「ジョンソンヴィル」も登場！

ジューシーで肉感たっぷり、香り高い本場の味をその場で試食できる貴重なチャンスです。

アウトドア調味料旋風！鹿児島発の味覚革命

SNSで話題の「G飯の素」や「赤ゴリラスパイス」など、人気のアウトドア調味料が集結します！

「桜坂スパイス」のブースでは、自分だけのブレンドが作れるワークショップも開催されます☆

ほかにも様々なスパイスが登場し、キャンプ飯やBBQを彩ります。

鹿児島の酒文化を五感で味わう

焼酎王国・鹿児島の誇りがフェスティバルに集結！

「本坊酒造(マルスウイスキー)」「霧島酒造」「大海酒造」「キリンビール」など、県内外で名を馳せる酒造メーカーが一堂に会します。

焼酎・ウイスキー・クラフトビールの試飲＆販売を実施し、それぞれの蔵元が持つ“味の哲学”や“土地の個性”を、直接語り、味わえる貴重な機会です。

アウトドアの開放感とともに、鹿児島の酒文化の奥深さを体感できます！

最新アウトドア用品＆“冒険車”展示

最新のアウトドアギアやガレージブランドのアイテムを、豊かな緑に囲まれたロケーションで体感できます！

さらに、鹿児島県内の自動車メーカーや自衛隊による“リアル体験ゾーン”も登場。

「LANDROVER鹿児島」のDEFENDERや、「鹿児島トヨペット」のクラウンクロスオーバー＆ランドクルーザー250が展示されます。

「自衛隊鹿屋地域事務所」も特殊消防車両展示＆グッズ配布で参加し、冒険車を間近で見て、触れて、楽しめる体験型展示が充実しています。

大充実の体験型アクティビティ

KAGOSHIMA outside Festivalの名物コンテンツである、体験型アクティビティが今年もパワーアップして登場します。

昨年も大人気だった「バンジートランポリン」や電動一輪車「エアホイール」に加え、今年は“動いて遊ぶ”がテーマ！

アウトドアの新定番「レーザーサバイバルゲーム体験」や、エンジン式「ポケバイ試乗体験」など、スリルと笑顔が詰まったコンテンツが勢揃いします。

子どもたちはもちろん、大人も童心にかえって夢中になれるラインナップで、1日中外遊びを満喫できます！

マルシェ＆ワークショップゾーン

アウトドア好きだけでなく、キャンプ未経験でも楽しめるショッピング・マルシェ・ワークショップが充実！

全国から地方都市のブースが多数出展予定で、各地の名産品やこだわりの逸品が、イベント特価で手に入るチャンスです。

子どもから大人まで夢中になれるクラフト体験や雑貨づくり、アートワークショップなど、感性を刺激するブースがずらりと並びます。

秋の空の下、家族でのんびり歩いて、思わぬ“お気に入り”に出会えるかもしれません☆

グルメ、ショッピング、体験、展示と、五感で楽しむコンテンツが満載の2日間。

世代を超えて、家族みんなで童心にかえって楽しめます！

鹿児島県東串良町で開催される「KAGOSHIMA outside Festival 2025〜HIGASHIKUSHIRA〜」の紹介でした。

