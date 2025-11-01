俳優の正名僕蔵（55）が10月31日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。飲み友達を明かした。

31日に公開された映画「爆弾」に出演している山田裕貴、坂東龍汰、正名の3人が出演した。冒頭、出演者が紹介される中で、千鳥・ノブが坂東と正名が隣同士で「仲良くなったりはしたんですか?現場で」と共演を通じて親しくなったかを尋ねた。

これに正名は「元々飲み友達なんです」と明かした。これには「えぇー!?」「そうなんですか?」と意外な組み合わせに千鳥らから驚きの声があがった。

大悟は「その年の差で?飲み友達?」と正名は55歳で坂東は28歳の27歳差ながら、共演する前からの飲み友達ということに衝撃だった。

坂東と飲み友達になったキッカケについては「2年前に舞台がっつり一緒にやって、毎晩飲みに行って」と明かした。飲みに行っていた当初は「私が偉そうに“坂東くん、舞台はね…”とか言って話してたんですけど、一気に追い越されまして…“僕蔵ちゃん”って呼ばれてる」と、立場が“逆転”して芝居について指導されていると伝えて笑いを誘った。