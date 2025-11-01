佐久間大介、LE SSERAFIM担当ネイリストから“アートネイル”の魅力を学ぶ「これライブで使いたいなー！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう1日に放送される。
【番組カット】貴重！ネイル体験で笑顔をみせる佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、アートネイルを深掘りする。
アートネイルの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、韓国アイドルのLE SSERAFIMをはじめ、Bjork（ビョーク）やSZA（シザ）など世界的アーティストも担当する、ネイリストのともにゃんにゃん氏。そして、ネイルを1日に5回も変えるほどネイルが大好きすぎるというキャベツ氏が担当する。
“おしつじさん”は、アートネイルはほかの美容とは異なる唯一の魅力があるという。髪形やメーク、服装は鏡を通してしか見ることができないが、ネイルだけは自分の手元を見ればいつでも直接確認することができ、見るたびに心を明るくしてくれる。
佐久間と日村は、スタジオでアートネイルを体験しながら「十人十色！ 自分だけのデザインを楽しめる！」「日々進化する革新的なネイルアイテム」「楽しかった思い出をネイルに詰め込む！サクヒムのオリジナルネイルが完成」という3つのポイントを深掘りしていく。
当初はアートネイルにあまり関心がなかった2人だったが、実際に体験したり、仕上がったオリジナルネイルを目にしたりすることで、アートネイルへの印象もガラリと変わる。佐久間は自身の完成したオリジナルネイルを見て、「本当にきれい！」「これライブで使いたいなー！」と気に入った様子。日村も「すげえ、すげえかわいい、ハート」と推すほどの出来となる。
