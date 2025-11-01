5人目の標的、高木（間宮祥太朗）らを拒絶「友達なんかじゃない」 『良いこと悪いこと』第4話あらすじ
俳優・間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜 後9：00）の第4話が、きょう1日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】何があったのか…？ちょんまげ（森優作）
本作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマ。小学校の同級生が同窓会で集結し、タイムカプセルからは6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが出てきた。そして、同級生の不審死が始まる。小学生の時はクラスのリーダー的存在で“キング”と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ1児の父・高木将（間宮）と、高木の同級生で“どの子”と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子（新木）が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。
同級生を次々と襲う連続殺人事件の真相を追う高木と園子の見立て通り、武田敏生（水川かたまり）、桜井幹太（工藤阿須加）、中島笑美（松井玲奈）に続いて襲われたのは、高木の一番の親友・小山隆弘（森本慎太郎）だった。一連の犯行は、高木たちが22年前に作った替え歌の順番通りに行われている。
5人目の標的は、“ちょんまげ”こと羽立太輔（森優作）で間違いない。羽立は22年前、将来の夢の絵に「刀を構えたちょんまげ姿の侍」を描いていた。4人と同じように、絵になぞらえて襲われるとしたら、刺殺。いつどこで狙われてもおかしくない。
一刻も早く羽立に知らせたい高木たちは、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）に連絡。昔から母親同士が仲良しだった小林は、羽立の住所を知っていた。小林が言うには、幼い頃に父親を亡くしている羽立は昨年、母親も亡くし、今は独りぼっちらしい。「何で急に羽立くん？」と尋ねてくる小林に、高木は言葉を濁す。
週末、高木、園子、小山は、羽立のアパートへ向かう。オンボロのアパートから顔を出した羽立は、ボサボサの髪を輪ゴムで束ね、無精ひげを生やし、散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送っていた。久しぶりの再会だというに、羽立は高木たちの訪問に驚く素振りもなく、「僕の番か」とつぶやく。ニュースで事件のことを知り、次に狙われるのが自分であることを分かっていた。
殺されても仕方がないと言う羽立は、台所から包丁を持ち出して園子に渡すと、「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、ひと思いに殺してくれと要求。生きる気力のない羽立に、「俺たちはおまえを守りに来たんだ。友達同士で守りあえば」と説得を試みる。しかし、心を閉ざした羽立から「友達なんかじゃない」と拒絶されてしまう。
羽立が心を閉ざすわけ、高木の知らない羽立の秘密とは。さらなる被害を食い止めようとする高木たちに、最悪の事態が待ち受ける。
【場面写真】何があったのか…？ちょんまげ（森優作）
本作は、予想不能なノンストップ考察ミステリードラマ。小学校の同級生が同窓会で集結し、タイムカプセルからは6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが出てきた。そして、同級生の不審死が始まる。小学生の時はクラスのリーダー的存在で“キング”と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ1児の父・高木将（間宮）と、高木の同級生で“どの子”と呼ばれていた、現在は“美人すぎる記者”としても活躍している猿橋園子（新木）が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。
5人目の標的は、“ちょんまげ”こと羽立太輔（森優作）で間違いない。羽立は22年前、将来の夢の絵に「刀を構えたちょんまげ姿の侍」を描いていた。4人と同じように、絵になぞらえて襲われるとしたら、刺殺。いつどこで狙われてもおかしくない。
一刻も早く羽立に知らせたい高木たちは、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）に連絡。昔から母親同士が仲良しだった小林は、羽立の住所を知っていた。小林が言うには、幼い頃に父親を亡くしている羽立は昨年、母親も亡くし、今は独りぼっちらしい。「何で急に羽立くん？」と尋ねてくる小林に、高木は言葉を濁す。
週末、高木、園子、小山は、羽立のアパートへ向かう。オンボロのアパートから顔を出した羽立は、ボサボサの髪を輪ゴムで束ね、無精ひげを生やし、散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送っていた。久しぶりの再会だというに、羽立は高木たちの訪問に驚く素振りもなく、「僕の番か」とつぶやく。ニュースで事件のことを知り、次に狙われるのが自分であることを分かっていた。
殺されても仕方がないと言う羽立は、台所から包丁を持ち出して園子に渡すと、「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、ひと思いに殺してくれと要求。生きる気力のない羽立に、「俺たちはおまえを守りに来たんだ。友達同士で守りあえば」と説得を試みる。しかし、心を閉ざした羽立から「友達なんかじゃない」と拒絶されてしまう。
羽立が心を閉ざすわけ、高木の知らない羽立の秘密とは。さらなる被害を食い止めようとする高木たちに、最悪の事態が待ち受ける。