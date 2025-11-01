中島健人、学校かくれんぼでリベンジに燃える 前回はゲスト史上最速で発見「絶対見つかりたくない!!」
歌手で俳優の中島健人が、1日放送のフジテレビ系バラエティー番組『新しいカギ』（後7：00）に出演する。今回、中島はタレントのMattとともに、霜降り明星（せいや、粗品）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、ハナコ（菊田竜大、秋山寛貴、岡部大）らレギュラー陣が学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う大人気企画「学校かくれんぼ」に参戦する。
【写真】学ラン姿でガッツポーズする中島健人
今回は、長野県佐久市にある私立佐久長聖中学校、サミットアカデミーエレメンタリースクール佐久の中学生・小学生の合同チームと対戦する。2度目の参戦となる中島は、前回隠れ切ることができなかったため、リベンジに意気込む。特にこれまで参戦したゲストの中で最速で見つかった中島は「今日は最後まで残るつもりで来ました！絶対見つかりたくない?」と闘志を燃やす。
「新日本かくれんぼ協会」会長の隠密マサル（長田）は2人のために、こん身の隠れ場所を用意。実際に隠れ場所を見て、中島は「カギ史上、いちばん狭い場所じゃない!? 負けるわけにはいかないので隠れ切ります！」、Mattは「これ、作ったんですか!?」と驚き、「今回絶対見つからないと思います！」と自信をのぞかせる。
一方、生徒やスタッフに変装して隠れることが多い秋山に、今回は出演映画『ブラック・ショーマン』にちなみ、隠密がマジックのような仕掛けを施したスペシャルな隠れ場所を用意。秋山は「『ブラック・ショーマン』メンバーとして隠れ切ります！」といつも以上にやる気十分だ。
しかし、盤石かと思われたカギチームに、開始早々、予想外の展開が待ち受ける。応募してくれた生徒たちが校内放送で「図書館、体育館は80％くらいの確率で隠れています」や「Mattさんは前回、香水のにおいで見つかっています。皆さん嗅覚も使って探してください」など見つけるためのヒントとなるような情報を発信。これを聞いていたカギチームは「ヤバい」「こんなの初めて…」と焦り、早くも緊張が走る。中島、Mattはリベンジを果たし、カギチームは5連勝を飾ることができるのか。
このほか、実演ゲストに那須川天心、審査員にあの、櫻坂46・武元唯衣、藤田ニコルを迎え、粗品率いる全校生徒とカギメンバーが競い合う大喜利企画「ハイスクール大喜利」も放送する。
