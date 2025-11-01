助っ人去就不透明の藤川阪神も動くか 母国メディアがNPB複数球団の“入札合戦”を報じる台湾の剛腕・徐若熙とは何者か
日本球界から熱視線を注がれる徐若熙(C)Getty Images
10月30日に甲子園で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦はソフトバンクが延長戦の末に阪神を3−2と下し、4連勝で2020年以来5年ぶり12度目の日本一に。これによって2025年のプロ野球界は幕を閉じた。
【動画】日本球界で異彩を放つか 台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーン
ソフトバンクの戴冠劇の余韻も冷めやらぬ中、早くも各球団の補強戦線が動き始め、台湾球界で存在感を強める24歳の剛腕に熱い視線が注がれている。台湾プロ野球・味全ドラゴンズに所属する最速158キロを投げる徐若熙だ。
すでに日本一の座を争ったソフトバンクや阪神、そしてオリックス、日本ハムが獲得調査に乗り出していると報じられている徐若熙は、原石が集う台湾球界でも屈指のポテンシャルを秘めている。今季は19試合に先発して5勝7敗と負け越したものの、キャリアハイの114イニングを消化。防御率2.05、WHIP0.81と抜群の安定感を誇った。しなやかなフォームから繰り出す、最速158キロの4シームに加え、フォーク、カーブ、スライダーを自在に操る投球は楽天の岸孝之を彷彿とさせる。
現地時間10月29日には、海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請。これを中華プロ野球連盟（CPBL）も承認し、今オフのNPB移籍に向けた動きは加速している。
味全ドラゴンズの公式サイト上で「海外でのプレーを真剣に検討できる段階になった」と宣言する若武者の動向に台湾メディアも興味津々である。徐若熙の動向について「国境を越えた入札戦争が始まっている」と伝える日刊紙『今日新聞』は「ソフトバンク、オリックス、日本ハム、そして阪神、巨人、西武のスカウティングは確認されている」とNPBからの評価の高さを伝えている。
仮に日本行きが具体化するとして興味深いのは阪神移籍の可能性か。セ・リーグ三冠王となった村上頌樹や、才木浩人、大竹耕太郎など豊富な先発投手を揃え、“投手王国”を築く猛虎軍団だが、こと助っ人投手はジョン・デュプランティエを除いて計算できる駒が不足している感が否めない。
そのデュプランティエも来季去就が不透明な情勢となっており、24歳と若く、高いポテンシャルも持つ徐若熙の獲得は理にかなっているとも言える。複数球団による争奪戦は必至だが、戦力の上積みに向けて動く可能性はゼロではない。
果たして、台湾の怪腕を射止める球団はどこになるのか。その動静から目が離せない。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］