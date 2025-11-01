歌手のＤｒｅａｍ Ａｍｉが１０月３１日に自身のＳＮＳを更新し、元ＫＡＴ−ＴＵＮの上田竜也プロデュースのイベントでのオフショットを公開した。

インスタグラムに「Ｈａｐｐｙ Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ!! ＭＯＵＳＥ ＰＥＡＣＥ ＦＥＳ ２０２５ 初めての参加でしたが、お客さんが温かく迎え入れてくれたのもとっても嬉（うれ）しかったし、他出演者の方のパフォーマンスや仮装も本当に素敵だったし、コラボ曲で皆さんとパフォーマンスできた事も特別な思い出になったし、本当にめちゃくちゃ楽しかったです！！！！！！！」とイベントでの様子を書き始め、「出演者の皆さんもスタッフさんもすっごく優しくて、愛に溢（あふ）れたイベントでした プロデューサーの上田さん！！ ありがとうございました！！ 勝手に玉座座っちゃいました！！すみません笑 ７枚目は何のチームか観（み）た人だけがわかるやつ（上田さんだけ居ない）」（原文ママ）と感謝をつづり、コスプレ姿での出演者との集合ショットを披露した。

この投稿にファンからは「かんわいい！！」「どれもかわいい ハッピーハロウィン」「Ａｍｉちゃん めちゃ可愛い〜猫耳」などの声が寄せられている。