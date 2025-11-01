Her lip to BEAUTY♡新作オードパルファムが先行発売

小嶋陽菜さんが手がける「Her lip to BEAUTY」から、待望の新作オードパルファム“NUDE PEARL”が登場します。上品で甘やかなティーローズに、スパイスやハーブのアクセントを重ねた奥行きのある香り。2025年11月5日(水)より有楽町マルイで先行発売、12月6日(土)から全国発売予定。名古屋のポップアップでは限定アイテムやノベルティも展開されます♡

人気の“NUDE PEARL”が香水に！

NUDE PEARL

Her lip to BEAUTYのシグネチャーパフュームとして愛されてきた“NUDE PEARL”が、ついにオードパルファムとして登場。

ティーローズとキャラメルの柔らかい甘さに、クラリセージやブラックペッパーのスパイスが溶け合うスイートフローラル。品のある女性らしさを演出しながら、芯の強さを感じさせる香りです。

商品名は「Eau de Parfum - NUDE PEARL -」、30ml・税込8,500円。繊細で洗練された香り立ちは、シーンを問わず身にまといたくなる一品です。

【Anua】新発売！PDRNヒアルロン酸ミスト＆洗顔で乾燥肌をケア

名古屋で3年ぶりのポップアップ開催

2025年11月12日(水)から18日(火)まで、名古屋・タカシマヤ ゲートタワーモールでポップアップショップを開催。

今回のイベントでは新作オードパルファムのほか、ホリデーコフレ「FULL OF LOVE HOLIDAY SET」や人気のボディケア・ヘアケアアイテムを先行販売。

さらに、一定金額以上の購入でノベルティもプレゼント。Her lip to BEAUTYらしい世界観を堪能できる特別な1週間になりそうです。

先行発売＆お得なセットもチェック♡

有楽町マルイ3Fの複合店では11月5日(水)より先行発売をスタート。

名古屋ポップアップでは「SENSUAL RICH BODY CREAM」や「RICH ESSENCE HAIR MILK」の3点セット（10%OFF・5%OFF）など、お得なセットも登場します。

公式オンラインストアでは12月6日(土)19時より一般販売開始。冬の始まりにぴったりの、ロマンティックな香りをぜひ纏ってみて♡

冬を彩る“NUDE PEARL”で自分をときめかせて

上品でありながら、どこか甘くて奥行きのある香り--“NUDE PEARL”は、自分らしさを大切にする女性のための特別なフレグランスです。

Her lip to BEAUTYが贈る新しいオードパルファムで、日常に少しのロマンティックを添えてみてはいかがでしょうか。

ホリデーシーズンに向けて、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♡