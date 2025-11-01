フリー打撃直後…ボール拾いで同僚とじゃれ合う

ドジャースの大谷翔平投手が30日（日本時間31日）、敵地で行われる31日（同11月1日）のワールドシリーズ第6戦に向けて屋外でフリー打撃を行った。推定150メートルの特大弾を披露したが、直後の行動に米記者、ファンも注目している。

この日、大谷はキャッチボールなどを行った後、黒と銀の2色のバットを手にフリー打撃に挑んだ。28スイングで14本の柵越え。右翼5階席のバーに直撃する推定150メートル弾を放つなど、衝撃の打棒を披露した。

そんな中、米記者が注目したのは直後の行動。大谷は真っ先にチームメートと共に球拾い。チームメートに負けないようにと、時にはダッシュでボールを奪い取る場面もあった。地元放送局「NBCスポーツ・ロサンゼルス」でレポーターを務めるマイケル・J・デュアルテ氏は「感動した！」と綴っていた。

メジャーリーグのスターになっても変わらぬ行動。これにはファンも「ボール回収してる時の取り合いに負けないぞ〜な感じがまんま小学生男子なんよ」「いつもの大谷さん」「球拾いは野球少年が必ず通る道」と注目していた。（Full-Count編集部）