歌手のアイナ・ジ・エンド（30）が31日、東京・台場のZepp DiverCityで全国ツアーの最終日を迎えた。4月にエイベックスに移籍してから初のソロツアー。BiSH時代の代表曲「プロミスザスター」を含む21曲を披露した。

真っ白なスモークがたかれる中、4人のダンサーを引き連れて登場。ツアーのタイトルにもなっているヒット曲「革命道中」を「声出せ〜！」などとあおりながら歌唱し、冒頭からトップギアでライブがスタートした。

同曲はBiSH時代を含めても最大のヒットとなっている。人気アニメ「ダンダダン」の主題歌に起用され、今年7月に配信されてから3カ月でサブスクリプション（定額聴き放題）の再生数がヒットの基準とされる1億回を突破。アニメの盛り上がりとともにSNS上の総再生回数も12億回を超え、国内外で話題を呼んでいる。

そんな反響に「正直まだ実感が湧かない」と本音も。それでも「知らない言語でのコメントも届き、自分にとっても革命だった」と影響の大きさに驚いている。趣味のクレーンゲームを楽しんでいる際に、たまたま同曲が流れて奮い立たされたこともあったといい「自分も元気をもらえるくらい、街中でこの曲が流れているのがうれしい」とはにかんだ。

アイナ旋風の勢いそのまま期待されるのが大みそかのNHK紅白歌合戦のステージだ。「うたコン」「Venue101」などすでに同局の歌番組に多く出演し存在感を放ってきた。例年、出場歌手の発表は今月中旬。「12月には誕生日もあるので、ハッピーになるために、これからも毎日を後悔しないように頑張っていきたい」。年末まで自身の「革命道中」を全速力で駆け抜けていくことを誓った。

◇アイナ・ジ・エンド 1994年（平6）12月27日生まれ、大阪府出身の30歳。高校卒業後から歌手活動をし、15年にBiSHに加入。21年にグループとして紅白に初出場。23年6月に解散してからはソロ活動をスタート。同10月には初出演となる映画「キリエのうた」で主演を務めた。