米１０年債利回りは小幅低下 イベント通過で一服感＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは小幅低下 イベント通過で一服感＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 3.588（-0.020）

米10年債 4.087（-0.010）

米30年債 4.660（+0.006）

期待インフレ率 2.316（+0.019）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは小幅に低下した。イベント通過で一服感も出ており、狭い範囲での取引が続いている。



今週のＦＯＭＣ明けで、本日は複数のＦＯＭＣ委員からの発言が伝わった。利下げに慎重な意見も多く聞かれ、今年投票権のない委員からは、自身は今週の利下げを支持していないといった声も出ていた。短期金融市場ではいまのところ６０％程度の確率で１２月利下げを織り込んでいる状況。ＦＯＭＣ前の完全織り込みからは、だいぶ後退している。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４８）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

