米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）
米2年債　 3.588（-0.020）
米10年債　4.087（-0.010）
米30年債　4.660（+0.006）
期待インフレ率　　2.316（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは小幅に低下した。イベント通過で一服感も出ており、狭い範囲での取引が続いている。

　今週のＦＯＭＣ明けで、本日は複数のＦＯＭＣ委員からの発言が伝わった。利下げに慎重な意見も多く聞かれ、今年投票権のない委員からは、自身は今週の利下げを支持していないといった声も出ていた。短期金融市場ではいまのところ６０％程度の確率で１２月利下げを織り込んでいる状況。ＦＯＭＣ前の完全織り込みからは、だいぶ後退している。

　２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４８）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美