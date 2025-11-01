米１０年債利回りは小幅低下 イベント通過で一服感＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）
米2年債 3.588（-0.020）
米10年債 4.087（-0.010）
米30年債 4.660（+0.006）
期待インフレ率 2.316（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは小幅に低下した。イベント通過で一服感も出ており、狭い範囲での取引が続いている。
今週のＦＯＭＣ明けで、本日は複数のＦＯＭＣ委員からの発言が伝わった。利下げに慎重な意見も多く聞かれ、今年投票権のない委員からは、自身は今週の利下げを支持していないといった声も出ていた。短期金融市場ではいまのところ６０％程度の確率で１２月利下げを織り込んでいる状況。ＦＯＭＣ前の完全織り込みからは、だいぶ後退している。
２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４８）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
