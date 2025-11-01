女優の吉永小百合（80）が31日、都内で主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治）の初日舞台あいさつに登壇した。

登山家の田部井淳子さんの半生と、その家族との絆の物語。田部井さんが、女性として世界で初めてエベレストに登頂してから50年の節目での公開となった。吉永は、満席の会場を見渡し「昔は初日のあいさつなどはなく、こういう舞台に立たせていただくと毎回、前日は胸がドキドキしています。雨の中、大変な思いをして来ていただきとてもうれしいです」と安堵（あんど）の笑み。「準備から3年かかってお目にかけることができる。じっくり楽しんでいただきたい」と呼びかけた。

タイトルに関連して「てっぺんの向こうにあるもの」を問われても「観客の皆さま」と回答。映画出演124本目でも、常に映画ファンに支えられているという思いはデビューの頃から変わらない。「全国で初日に見てくださっていると思うとありがたい。若い方が見てもとても楽しい映画ですし、私世代もこれからも生きていこうと思える映画です」と笑顔で話した。

吉永の夫を演じた佐藤浩市（64）は「何度かご一緒したことはあるが、まさか夫婦を演じる日が来るとは思ってもみなかった。亡き（父の）三國（連太郎さん）も思っていなかったでしょう」とうれしそう。吉永は「私がだいぶ年上なので…」とはにかんだが、「そんなことを感じさせることは一切ございません。この映画に参加させていただいて良かった」と作品の出来に太鼓判を押した。