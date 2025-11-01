ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）は31日（日本時間11月1日午前9時開始予定）に第6戦が行われる。対戦成績を3勝2敗とし、32年ぶりの世界一に王手をかけて本拠トロントに戻ったブルージェイズ。試合前には「4番・二塁」で先発出場するボー・ビシェット（27）が会見を行った。

第6戦で先発する山本由伸の攻略法について聞かれると「素晴らしい投手だよ。武器が多くて、どの球にも自信を持っている。こっちも簡単じゃないね」と打ち崩すのは簡単ではないと伝えた。

それでも「でもやることはいつもと同じ。状況に合わせてプレーするだけ。ランナーを進める、点を取る、我慢する、攻める──その瞬間に必要なことをやる。試合の中で調整していくよ」と語った。

また、第2戦では終盤に対戦しており、今回は序盤から対戦することには「2球しか見てないから、正直どうとも言えないな」と、前回対戦では7回に代打で登場し、2球目を打つも遊ゴロだった。

凡退に終わったものの球筋を2球体感できたことが打席にプラスに働くと思うかと問われると「いや、関係ないと思う」と話した。