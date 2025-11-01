横山裕 鈴木保奈美と初共演で「マジで女優さん怖いなと思わされた」
SUPER EIGHTの横山裕（44）が31日、東京国際映画祭で上映されたABEMAドラマ「スキャンダルイブ」（19日スタート、水曜後10・00）の舞台あいさつに鈴木保奈美（59）とともに登壇した。
スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描く。2人は初共演で、横山は「保奈美さんがある人をどつくシーンがあって、終わった後に“大丈夫！？”という笑顔とのギャップがあって、マジで女優さん怖いなと思わされた」と振り返った。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
