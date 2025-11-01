IBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìð¿á¡¡12·î¤Ë½éËÉ±ÒÀï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤¬KO¡£¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¡þIBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡¡12²óÀï¡¡Æ±µé1°Ì¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡IBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìð¿á¤¬12·î27Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤ÇÆ±µé1°Ì¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î2³¬µéÆ±»þÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿33ºÐ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤¬KO¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤ÏµµÅÄ3·»Äï¤Î¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤â·Ð¸³¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥À¥¦¥ó·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÅ¨¤Ç¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÖ¶ìÀï¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£»î¹çÅöÆü¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç°æ¾å¾°Ìï¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ëÂç·¿¶½¹Ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö¤½¤³¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÃÏ¸µ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£