µð¿Í°éÀ®¥É¥é5¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÎÇ°¡¡°ìÆü¤âÁá¤¤»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤È1·³ÄêÃå¤Ø¡ÖÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤«¤é°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬31Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¥¨¥³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ã¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢Áá´ü¤Ç¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤È1·³¤Ç¤Î³èÌö¤ò¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ×¤ó¤ÀÃÎÇ°¤Ë¼Â´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿½¼¼Â´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤òµá¤á¤¿º£µ¨¤ÏÌÜÉ¸¤Î2·å¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îºòµ¨¤Î4ËÜÎÝÂÇ¤«¤éÇÜÁý°Ê¾å¤È¤Ê¤ë9ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î126°ÂÂÇ¤È°ú¤Â³¤³Î¼ÂÀ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÌ´¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£ÜÔ¾¾¿²ð¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¡Ê»ØÌ¾¤Ï¡Ë°éÀ®ÏÈ¤À¤±¤É¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¾¡Éé¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅýµåÃÄ¤«¤é¤ÏÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡Ö¥¬¥à¥·¥ã¥é¤µ¤äÉ¬»à¤µ¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÇ·â¤À¤±¤É¡¢¸µµ¤¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê³èµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¡È¥¢¥¤¥Ä¤¬¤¤¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤âÉÁ¤¯¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÏÍèµ¨¤ËÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡Ö³Ú¤·¤ß¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î³èÌö¤Ç1·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯4·î¤Ç26ºÐ¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¤»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡¢¤½¤·¤Æ1·³ÄêÃå¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂ³¤±¤ë¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏÂÇÎ¨¤âÄ¹ÂÇ¤â¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡£»ØÌ¾½ç°Ì¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¿·³ã¤ÎÃÏ¤ÇËá¤¤ËËá¤¤¤¿ÂÇËÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤Î¤·¾å¤¬¤ë¡£¡ÊÌðºê¡¡¹°°ì¡Ë
¡¡¢ãÃæÅì¡¦Æî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ë³Þ¸¶¤òÇÉ¸¯¢äµåÃÄ¤ÏÁª¼ê°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÃæÅì¡¦Æî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë³Þ¸¶¾ÍÂÀÏºÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï14Æü¡Á12·î14Æü¤Î1¥«·î´Ö¤Ç¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤â¤¢¤ë¡£º¸ÏÓ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤è¤ê°ìÁØ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿ÌùÅÄÏÂ¼ùÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¤À¡£