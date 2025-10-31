ジャクソン・ワンが手掛ける「チームワンデザイン」の新作が発売　GR8で展開

ジャクソン・ワン（Jackson Wang）がクリエイティブディレクターを務めるブランド「チームワンデザイン（TEAM WANG design）」が、6シーズン目となる最新コレクション「ACCEPTANCE」を発売する。11月1日からラフォーレ原宿に入るGR8で取り扱う。

チームワンデザインは、ジャクソンがヘンリー・チャン（Henry Cheung）と共同設立したハイファッション・ストリートウェアブランド。中国・上海を拠点に、「KNOW YOURSELF, MAKE YOUR OWN HISTORY（自らを知り、己の歴史をつくる）」をブランドスピリットに掲げ、コレクションを発表している。

最新コレクション「ACCEPTANCE」では、「デザインを通して感情を表現する」というブランドの理念を体現し、ミニマリズムと精巧なクラフトマンシップを共存させたアイテムを展開。ブランド初となるオールホワイトのデニムジャケットとジーンズや、テーラードジャケット、トラウザーズ、シャツ、タートルネックニットなどのアパレルのほか、ビーニーやベルト、レザーグローブ、ヘアクリップなどのアクセサリーも用意する。価格帯は1万1990〜6万940円。

GR8では、日本限定の「City Exclusive」アイテムとしてTシャツ「TEAM TOKYO T-SHIRT」（1万7600円）を発売。ディストレス加工で仕上げたTシャツは、洗いをかけコーミングしたブラックのコットン生地を採用し、フロント左胸にワンポイントロゴ、バックには「TEAM TOKYO」のグラデーションプリントと2つのアイレットを使用した。なお、コレクションのアイテムおよびTEAM TOKYO T-SHIRTの購入者を対象に、11月上旬に開催されるジャクソンとのMeet & Greetへの参加抽選も行う。

