グラビアアイドル、女優、ラウンドガールなどマルチに活躍する尾崎明日香（32）が、本紙にグラビア愛を語った。30歳を超えてもグラビアに挑むことについて「まだまだ自分を磨くことはできる。“やりきった”と思えるまで続けていきたい」と力を込めた。。

「大人と少女のハイブリッド」とも評されるあどけない表情と大胆なボディーが魅力。19歳の時に初めて芸能界に飛び込んでから10年以上。「最初は“私にグラビアなんてできるのか”と思っていた時期もありましたが、今では大好き。自分じゃない自分になれるような感覚が良いですね」とその魅力を語った。

小学生の時に綾瀬はるか（40）や長沢まさみ（38）に憧れ、女優を夢見るようになった。右も左も分からないまま地元・滋賀県から上京しグラビア活動をスタートさせた。一度、イベントスタッフなどの仕事を経たが2017年から現在の芸能事務所に所属し再びグラビア活動を始めるようになった。

昨年には「背水の陣」の思いでミスフラッシュのオーディションに参加。グランプリこそ逃したものの、最年長という肩書で、MCを務めた芸人の尻を相手に特技のキックボクシングをさく裂させるなど強烈な存在感を放った。「何歳であっても挑戦し続ける自分でありたい」とエントリーした理由を明かした。

グラビア界では篠崎愛（33）や岸明日香（34）ら今なお第一線で活躍する先輩たちがいる。そんな姿に刺激を受けているといい「今は怖い物がないので何でも挑戦したい。これから2、3年が勝負。何か大きなものを残せたら」と意欲は募っている。

その一方で、芸能界に入る時から憧れていた女優業にも意欲を見せている。現在は舞台などに出演しており「テレビや映画など話題となる作品に大きな役で出演するのが夢」と目標を掲げている。

女優業の魅力については「自分じゃない誰かになれるのが楽しい。そういった意味ではグラビアと近いかもしれませんね」と笑う。挑戦してみたい役や仕事もたくさんあるといい「悪女とか嫌な女は演じてみたい。普段から人間観察が好きなので、その経験が役に立つかもしれません」と自信をのぞかせた。

30歳を越えて気になるのはプライベートでの幸せだ。「周囲の同世代の人は結婚したり出産したりしていますよね…」と思うところはある。ただ「今は仕事のことが一番。出会いはご縁があれば。今はフリーですよ。ふふふ…」と不敵な笑みを浮かべた。（吉澤 塁）