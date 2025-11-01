西武からドラフト1位指名を受けた明大・小島大河捕手（22）が31日、東京都府中市の同大野球部寮で指名あいさつを受けた。席上で背番号の提示はなかったが、思いの強い番号に「10」を挙げた。同じ左打ちの森友哉（現オリックス）が22年までつけた番号で、プロの世界でも強打の左打ち捕手として活躍することを誓った。

一見、静かでおとなしそうだが、闘志を胸に秘めるタイプ。小島は球団が単独指名前から想定していた通りの人柄だった。「背番号を自分で決められるくらいの選手になれるように頑張っていきたい」と前置きをし、遠慮がちに「でも…10番は印象に残っています」とつけたい番号を口にした。

強打の捕手を象徴する番号だ。西武では森が22年まで9年間つけ、19年に首位打者とパ・リーグMVPに輝いた。「バッティングが良くて捕手もできてという凄い方。そのような選手になれるように」と憧れる。巨人・阿部監督が現役時代に背負うなど背番号10は「左打ちの打てる捕手」を連想させる。

明大で「2」をつける小島にとって原点が「10」だ。少年野球時代に主将としてつけ「野球を始めた一つのポイント（の番号）」と回想する。新人選手の背番号発表は23日のファン感謝イベント内で行われる予定。今季は背番号10はデービスが背負ったが、広池浩司球団本部長は「楽しみにしてほしい」と含みを持たせた。

東京六大学で通算打率・349、7本塁打。ドラフト直後にあいさつに訪れた西口監督から来春の1軍キャンプ内定を出されたが、広池本部長も「（打撃が）素晴らしい。体の状態が良ければ、1軍でスタートしてほしい」と期待を寄せた。

小島は「1軍で活躍して、ライオンズを勝たせられるような選手になりたい。自分の武器であるバッティングを生かして捕手で勝負したい」と思い描いた。（神田 佑）