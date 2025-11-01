◇女子ゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディース第1日（2025年10月31日 埼玉県 武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）

ツアー初優勝を狙う都玲華（21＝大東建託）が1イーグル、6バーディー、1ダブルボギーの66をマークして、自身初の首位発進を決めた。“ミヤコレ”の愛称で人気を集めるルーキーは、現在メルセデスランク48位。50位以内に与えられる来季シード確保に加え、出場枠が限られる最終戦ツアー選手権リコー杯（11月27日開幕、宮崎）への出場などをモチベーションに終盤戦に挑んでいる。同じプロ1年目の荒木優奈（20＝Sky）も首位に並んだ。

人気上昇中の都が最高のスタートを切った。1番パー5で、残り37ヤードから58度のウエッジで放り込みイーグル発進。4番では「12メートルの90度以上曲がる下りのスライスライン」をねじ込んだ。前日はショットが乱れたが、朝の練習場で父・英樹さんに右肘の使い方を指摘され修正。自身初の首位発進に「イーグルから始まってラッキーな感じもあったけど、ショットもパットも安定していいゴルフだった」と笑顔を爆発させた。

目下の標的は50位以内に付与される来季シード権獲得だが、今季の優勝者とメルセデスランク上位40人が出場できる最終戦ツアー選手権リコー杯、メルセデスランク上位40人らが参戦できる来季第2戦、台湾ホンハイ・レディース（来年3月、台湾）出場も狙っている。その理由を「宮崎は鶏料理、台湾はタピオカ。有名な店に行っておいしいものを食べたい！」と明かした。

明るいキャラクターで人気を集め、“ミヤコレ”の愛称は自身のインスタグラムのアカウント名にも使用。都は2日目へ「私はビッグスコアが出た次の日はスコアが出ない印象がある。明日はテンション高すぎないように切り替えてコツコツ伸ばしていく」と興奮を抑えるのに必死だった。

≪こちらも新人2差吉田鈴初Vに照準≫ルーキー吉田がトップと2打差の7位につけた。4メートルを決めた1番パー5を皮切りに7バーディー。「パー5で3つ取れたのが良かった」と胸を張った。大会前に動画を見て「腕で打っていたので下半身を使ったスイング」に修正したことが好発進につながった。メルセデスランク52位で、50位までの来季シード権獲得の正念場だが「そこばかり見ないで優勝争いする気持ちでプレーしたい」とツアー初優勝に照準を定めた。

≪渋野73位「めげずにできたら」≫国内4連戦の最終戦に挑む渋野は73位と出遅れた。1番で短いバーディーパットがカップに蹴られ、その後もチャンスを生かせない。7番で5メートルを沈めて流れを変えたかに見えたが、伸ばせず「チャンスをことごとく外し、難しいラウンドだった」と肩を落とした。ただショットには手応えがある。「チームには今年で一番いいゴルフと言ってもらえた。結果にはつながっていないけど、めげずにできたらいい」と切り替えた。

▼1位・荒木優奈 久しぶりにショットがいい感じに収まってバーディーパットをたくさん打てた。ハーフショットの練習をしたのが良かった。（ルーキーが今季2勝目に向け好発進）

▼3位・佐藤心結 先週5位に入り自信になった。（今大会の）アップダウンのあるコースはミスした時に受け入れられるので気持ちが楽にプレーできる。（ツアー2勝目を狙う22歳が1打差）