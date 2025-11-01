ÀÐÀîÎË¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¡×9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼2°ÌÉâ¾å¡¡º£µ¨½éV¤Ø¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥«¥Ã¥×Âè2Æü¤ÏÀéÍÕ¸©¡¦À®ÅÄ¥Ò¥ë¥ºCC¡Ê¥Ñ¡¼71¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢16°Ì¤Ç½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤¬9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î¤³¤ÎÆü¥Ù¥¹¥È¤ËÊÂ¤Ö65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬Ï¢Æü¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÆü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐÀî¤Ï¡ÖºòÆü¤âº£Æü¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£2ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢Âè3ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð30¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç5¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Ï3¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¸åÂà¤¹¤ë¤â¡¢1Æü¤Ç9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¤Î65¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ÇÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éV¤Ø¡¢¹¥°ÌÃÖ¤Ç½µËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡£ÌÀÆü¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£Áª¼ê²ñ¼çºÅ¤Î¿·µ¬Âç²ñ¤ÇÀÐÀî¤ÎÁÈ¤Ë¤Ï18¥Û¡¼¥ëÌ©Ãå¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¯¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤¬Â¿¿ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¡£VÁè¤¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÀÐÀî¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£