¡¡ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï£³£±Æü¡¢º£µ¨¤Î£Í£Ö£Ð¤ËºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÈÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏºäËÜ¡£¤½¤ì¤«¤éÃæÌî¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢£Í£Ö£Ð¤Ç¤¢¤ë¤È»Ø´ø´±¤ÏÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£ºäËÜ¤ÏÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢·üÌ¿¤ËÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃæÌî¤Ïºòµ¨ÄãÌÂ¤·¤¿ÂÇ·â¤Ëµ±¤¤¬Ìá¤ê¡¢·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Âç»³¤â¿¹²¼¤äº´Æ£µ±¤ò£µÈÖ¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£É½ÉñÂæ¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¦¤Þ¤·¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬£²¿Í¡ÊºäËÜ¤ÈÃæÌî¡Ë¡£Âç»³¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁÈ¿¥¤Ç¾¡¤Ä¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤â¤Á¤í¤óº´Æ£µ±¤ä¿¹²¼¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£Í£Ö£Ð¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£