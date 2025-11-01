successfeeは、ネットショップ制作・EC支援サービスで累計21,000件（2025年10月現在、自社調べ）の実績を誇る、これからとパートナー契約を締結しました。

EC事業者が抱える「広告費の高騰」や「集客の限界」といった課題に対し、これからがsuccessfeeの提供する成果連動型マージン管理ツール「successfee」を提供。

両社は、EC事業者の“持続可能な成長”を共に支援していきます！

広告依存からの脱却を支援！successfe／これから パートナー契約を締結

EC市場が成熟し、広告競争が激化する現代において、EC事業者の最大の望みは「初期費用を抑え、安定的に顧客を獲得すること」に移っています。

本連携により、EC事業者は販売パートナーとの収益分配を一元管理しながら、広告依存からの脱却と安定的な成長基盤を構築することが可能になります。

連携の背景と戦略的意義

successfeeのサービス概念検証の広告運用データ分析によると、EC事業者が強く反応するのは「収益基盤の確立」に関する訴求です。

これは、事業者が短期的な施策ではなく、中長期的な安定収益を求めていることの明確な証拠とされています。

この課題に対し、これからの強力な支援体制とコンサルティング力が融合することで、EC事業者は短期間で真に安定した収益基盤を確立できます。

これからの支援するEC事業者は、サイト構築と同時に、リスクを抑えた集客チャネルをセットで手に入れることが可能になります。

成果連動型マージン管理ツール「successfee」

「successfee」は、EC事業者と信頼性の高い専門家(販売パートナー)をテクノロジーで結びつけ、永続的な報酬で販売パートナーの活動を最大化させるプラットフォームです。

最大の優位性は、クッキーに頼らない方法でバックマージンを永続的に正確に支払うことが可能な点です。

これにより、従来のアフィリエイトや広告では困難だった長期にわたる連携とパートナーのモチベーション維持を実現し、LTV(顧客生涯価値)の高い顧客を継続的に獲得します。

概念検証の結果、「収益基盤の確立」を訴求した場合、CVR(コンバージョン率)が大幅に向上し、顧客獲得単価(CPA)が41％改善されるという成果も出ています☆

successfeeとこれからのパートナー契約締結の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 広告依存からの脱却を支援！successfe／これから パートナー契約を締結 appeared first on Dtimes.