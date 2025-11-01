阪神に育成ドラフト２位で指名された山崎照英外野手（２２）＝関西独立リーグ兵庫＝が３１日、兵庫県三田市内で畑山統括スカウトらから指名あいさつを受けた。脚力と卓越したスタート技術を武器に、セ・リーグ初となる育成出身野手の盗塁王を目指す。

２４年に関西独立リーグ記録となる４０試合で７４盗塁というアンタッチャブルレコードをマークした２２歳。自慢の脚力は地元の急坂で培われた。「長崎は坂が多いことで有名じゃないですか。サイクリングが好きで、普通のチャリで（登った）。それも（脚力が培われた理由）なのかな」と楽しみながら鍛え上げた。長崎県佐世保市から佐賀県伊万里市までの約３０キロを往復することも。兵庫県に住む現在も継続中だ。

先輩たちの積極性から勇気をもらう。「近本さんや中野さんが積極的に走ったりしている。割って入れるように全力でアピールしていきたい」。育成出身野手が盗塁王となればセ・リーグでは初めてのこと。「絶対取りたいですね」。故郷の坂道のように支配下登録へ駆け上がる。

◇山崎 照英（やまさき・しょうえい）２００２年１２月１日生まれ、２２歳。長崎県出身。１７４センチ、６７キロ。右投げ左打ちの外野手。５０メートル走５秒８。小学２年から野球を始め、俊足と高い盗塁技術、さらには内外野守れる高いユーティリティー性が魅力。２４年から２年連続で関西独立リーグ盗塁王を獲得。九州文化学園高では食物調理科に所属し、調理師免許を取得している。