ペットと快適に暮らす！ニチガス ご家庭向け新プラン「でガ割もふもふ」

ニチガスは、ご家庭でペットと暮らすお客さま向けの新プラン『でガ割もふもふ』の販売を2025年11月1日(土)から開始いたします。

おトクな電気とガスのセットプランで、売り上げの一部は動物保護団体等へ寄付されます。

さらに、期間限定でペットの写真を使ったオリジナルグッズがもらえる特典も用意されています☆

ペットはかけがえのない家族！ ニチガス ご家庭向け新プラン「でガ割もふもふ」

プラン名称： でガ割もふもふ

受付開始： 2025年11月1日(土)AM9:00

サービス提供エリア：

下記エリアかつニチガスのガス供給可能エリアにお住まいの方

・東京電力エリア(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・静岡県(富士川以東))

・中部電力エリア(静岡県(富士川以西)・長野県)

※一部対象外の地域がございます。

『でガ割もふもふ』は、冷暖房などで光熱費の負担が大きくなりがちなペットオーナーさまに最適な、電気とガスのおトクなセットプラン『でガ割』と同じ料金プランです。

おトクな料金プランでお客さまをサポートしながら、大切な家族であるペットとの暮らしを彩る特典と、動物保護団体への寄付を通じて、広くお客さまと社会に貢献していきます。

『でガ割もふもふ』の特徴

『でガ割もふもふ』は、既存の『でガ割でんき』の料金体系と同じおトクな料金プランです。

ペットと暮らすご家庭で増加しがちな光熱費の負担軽減に貢献します！

電気とガスをセットで契約すると、毎月300円(税込)が割引されます。

例えば、東京ガス株式会社の一般契約(東京地区等)・東京電力エナジーパートナー株式会社の従量電灯Bをご契約の場合、毎月の都市ガス使用量が6立方メートル以上、電気使用量が200kWh以上だと、おトクになります。

愛の輪を広げる社会貢献活動(寄付)

本プランの売り上げの一部は、一定期間経過後に動物保護団体等へ寄付されます。

プランへの加入が、ペットの愛護活動の支援につながります。

期間限定 えらべる特典

対象：2025年11月1日(わんわんの日)から2026年2月22日(にゃんにゃんの日)までに本プランを申し込んだお客さま

内容：大切なペットのお写真を印刷したオリジナルグッズ(5,000円相当)

※すでにニチガスの電気(でガ割でんき、でガ割007)をご利用されているお客さまは特典の対象外となります。

※他のキャンペーン割引などの特典との併用はできません。

販売開始を記念した期間限定の特典として、大切な「家族」であるペットの写真を印刷したオリジナルグッズをプレゼント！

特典は「アクリルスタンド」または「きんちゃくセット」のいずれかを選べます。

グッズは、世界的なデジタル印刷のFESPAアワード2025で金賞を受賞した佐川印刷が展開する「はこころこ」が制作を担当します。

電気供給開始の確認後、登録したメールアドレスまたはSMSに特典の申し込みサイトURLと専用クーポンコードが送付されます。

ペット関連イベントへの出展・開催予定

『でガ割もふもふ』の販売開始にあわせ、各地でペット関連イベントへの出展や開催が予定されています。

イベント会場での申し込みも受け付けています！

ニチガス暖房機器省エne機器フェア「もふもふペットフェス」

日程：11月1日(土)、11月8日(土) 10〜16時

場所：ニチガス越谷ショールーム (埼玉県越谷市越ヶ谷1-14-1)

ニチガス万博 帰ってきたガス展2025

日程：11月8日(土)、11月9日(日) 10〜16時

場所：埼玉県久喜市下早見818

カインズわんわん祭り2025

日程：11月8日(土)、11月9日(日) 10〜16時

場所：カインズ鶴ヶ島店 (埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町1-1-13)

三郷市青年会議所×TEPCO×NICIGAS ファミリーフェスティバル

日程：11月15日(土) 10〜16時

場所：三郷市立ピアラシティ交流センター (埼玉県三郷市泉2-35)

コジマフェスティバル ドッグカーニバル2025inアリオ北砂

日程・時間：11月15日(土) 10〜16時30分、11月16日(日) 10〜16時

場所：アリオ北砂北側平面駐車場 (東京都江東区北砂2-16-13)

イオンペット ペテモフェス2025

日程：11月22日(土)、11月23日(日) 10〜16時

場所：千葉市豊砂公園 (千葉県千葉市美浜区豊砂1-12)

ジャパンわんこフェスタ

日程：11月22日(土)、11月23日(日)、11月24日(月・祝) 10〜17時

場所：お台場 潮風公園 (東京都品川区東八潮1-2)

『マイニチガス』着せ替えデザイン

毎月の光熱費が分かるニチガスのアプリ『マイニチガス』の着せ替え画面にて、ペットデザインの提供が開始されました。

ペットデザインを含め全9種類から選択できます！

光熱費がおトクになるだけでなく、動物保護の支援にもつながる新プラン。

大切なペットとの暮らしを、ニチガスの『でガ割もふもふ』でさらに豊かにできそうですね☆

ニチガスのご家庭向け新プラン『でガ割もふもふ』の紹介でした。

