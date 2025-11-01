【洪水警報】岩手県・田野畑村、野田村に発表 1日05:24時点
気象台は、午前5時24分に、洪水警報を田野畑村、野田村に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・田野畑村、野田村に発表 1日05:24時点
沿岸北部、沿岸南部では、1日昼前まで土砂災害に、1日朝まで低い土地の浸水に、1日夕方まで暴風や高波に警戒してください。岩手県では、1日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大船渡市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■久慈市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■一関市
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
■陸前高田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■釜石市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■住田町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 東
最大風速 15m/s
■大槌町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■山田町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■田野畑村
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■普代村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■野田村
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■洋野町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m