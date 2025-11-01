ＪリーグのＹＢＣルヴァン・カップ決勝に向けて、１２大会ぶり３度目の優勝を目指す柏と、３大会ぶり２度目の制覇を狙う広島が３１日、試合会場となる東京・国立競技場で冒頭１５分を除く非公開での前日練習を行った。柏の日本代表ＦＷ細谷真大（２４）は、２０２２年１０月に水頭症のため３２歳で亡くなった元日本代表ＦＷ工藤壮人さんらがつけた柏のエースナンバー『９』を今季から継承しており、１３年大会の工藤さんに続く決勝弾へ決意。広島のＦＷ木下康介（３１）は、古巣との大一番を前に闘志を燃やした。

柏の昨季チーム得点王が敵として立ちはだかる。６月に柏から広島へ完全移籍したＦＷ木下は「タイトルを取るために来た。相手が柏っていうのもあり、一層負けられない。いいサッカーをしてくるので、それに負けずたたきのめしたい」と古巣相手に闘志を燃やした。

昨季１０得点を挙げ、今季も移籍前の前半戦に限られた出場時間で３ゴールを記録。９月の柏とのリーグ戦では先発出場で存在感を発揮していただけに「警戒されるとは思う。それを上回るプレーをしたい」と意気込んだ。

２２年大会は、広島でもプレーした工藤さんが急死した翌日に優勝し“弔いの戴冠”となった。１日は工藤さんの娘が審判団をエスコートする予定で、主将のＤＦ佐々木は「すてきな巡り合わせ。全力で試合を楽しんでいるところを彼（工藤さん）、ご家族にしっかりとお見せできたら」と力を込めた。