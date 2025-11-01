「マナーも敬意もない」“ゴミ屋敷”のドジャースタジアムに日米ファン失望と怒り　延長18回の反動？「不潔で気持ち悪い」

延長18回のフリーマンのサヨナラ本塁打に歓喜するドジャースベンチとスタンド(C)Getty Images

ドジャースとブルージェイズとの間で行われているワールドシリーズは、現地時間10月31日の第6戦からトロントのロジャース・センターに舞台を移す。第2戦ではドジャースの山本由伸が24年ぶりのポストシーズン2試合連続完投勝利、第5戦ではブルージェイズがワールドシリーズ初のプレーボール直後の2者連続本塁打などと、見所の多い頂上決戦が展開されている。

【動画】延長18回の死闘後に“ゴミ屋敷”と化したドジャースタジアムを見る

そして、第3戦は延長18回までもつれ込み、同シリーズ史上2番目に長い6時間39分の大熱闘となった。大谷翔平は2本塁打、2二塁打を含む、1試合9出塁というポストシーズン史上初の記録を樹立。最後は山本がブルペンで投球練習を始めた中、フレディ・フリーマンのサヨナラホームランで決着が付いた。

ところが、歴史的激戦後の本拠地・ドジャースタジアムの光景を巡り、日米ファンの間で物議を醸している。地元放送局『KNBC』が公式インスタグラムを更新し、大量のゴミが残された外野スタンドの様子を映像で紹介した。

客席の足元には、飲みかけや空のペットボトル、アルミ缶、スナック菓子の袋、プラスチック容器、ポップコーン、ヒマワリの種などが無造作に散乱。座席の間にも、空き缶が転がり、地面には飲み物の液体がこぼれた跡も残っている。

音声の説明によれば、時刻は深夜2時。動画の終盤には、スタッフが内野スタンドで、懸命な清掃活動に励んでいる現場の様相が映し出されている。