「日本ハム秋季キャンプ」（３１日、エスコンフィールド）

日本ハムは３１日、本拠地・エスコンフィールドでの秋季キャンプ初日を迎えた。清宮幸太郎内野手（２６）は４種類のバットで打撃練習し、来季へ再スタートを切った。金属バットや、太さや重さなどが違うものを使用。「いろんなバットを振って、いろんな感覚が体に入ればいい。いろんな重さや長さでいいスイングができるように」と目的を明かした。

そんな取り組みも、シーズン後だからできること。「やっぱり怖いじゃないですか。シーズン中、これを使って大崩れしたら」とリスクを考慮。「時間もある。いろんなものを振ってみようと」と、余裕を持って新たな引き出しを模索する。

昨季と同様、新庄監督は２年連続で秋季キャンプには不在。球団は「新庄監督はファイナルアップデート中です」と説明した。今季も指揮官が映像で練習を確認する“遠隔キャンプ”になる見通し。それも選手の成長を実感し、自主性を信頼しているからこそだ。

日本シリーズは、シーズンで激闘を繰り広げたソフトバンクが日本一となった。清宮幸は「ああやって戦っているところを見ていたら、僕らも行けたなと思うし、でもやっぱりあの１勝の差は結構あると思う。やっぱりこのオフをどう過ごすか。この３カ月がむちゃくちゃ大事」と今後を見据えた。来季こそ１０年ぶりの優勝へ。自ら考えて鍛錬し、春にはパワーアップした姿を披露する。