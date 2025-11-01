ＪリーグのＹＢＣルヴァン・カップ決勝に向けて、１２大会ぶり３度目の優勝を目指す柏と、３大会ぶり２度目の制覇を狙う広島が３１日、試合会場となる東京・国立競技場で冒頭１５分を除く非公開での前日練習を行った。柏の日本代表ＦＷ細谷真大（２４）は、２０２２年１０月に水頭症のため３２歳で亡くなった元日本代表ＦＷ工藤壮人さんらがつけた柏のエースナンバー『９』を今季から継承しており、１３年大会の工藤さんに続く決勝弾へ決意。広島のＦＷ木下康介（３１）は、古巣との大一番を前に闘志を燃やした。

柏の９番が再び国立競技場を震撼（しんかん）させる。１２年前の決勝は、背番号９の工藤さんが前半追加タイムに頭で決勝ゴール。それ以来となる栄冠まであと１勝の大一番を前に、“継承者”の細谷は「ここで取らないといけないと思っている。しっかりと９番が（点を）取る仕事をしたい」と覚悟を口にした。

燃える理由がある。２２年１０月に急死した工藤さんが、かつて所属していた両クラブによる決勝。その縁もあり、キックオフ前の選手入場時には工藤さんの娘が審判団をエスコートする予定だ。父ゆかりの番号には娘さんから特別な視線が注がれるであろう。細谷本人も自覚を持っており「また同じ景色を見せたい」と青写真を描く。

日本代表としてもプレーした工藤さんはＪ１で通算６０得点を記録。決定力の高いストライカーとして柏では１１年のＪ１優勝、１２年度天皇杯、１３年の現ルヴァン杯制覇に貢献した。背中を追う細谷は、９番の前にも工藤さんが背負っていた１９番を受け継いだ。工藤さんが急死した翌年には、得点後に胸のエンブレムにキスをする工藤さんのゴールパフォーマンスで敬意を表していた。

今季Ｊ１は主に後半からの出場ながらチームトップの８得点。川崎とのルヴァン杯準決勝第２戦では同点＆決勝弾を奪い、第１戦の１−３からの大逆転劇に導いた。１３年大会の工藤さんに続くＭＶＰも「点を取っていれば見えてくる」と視界に入れている。

広島とは今季リーグ戦で２試合ともドロー。実力は拮抗（きっこう）している難敵だが「ここで決着をつけたい」と“三度目の正直”を狙う。リーグ戦との２冠へ向けても「まず１冠取る」と、９番細谷が頂点に導く。

◆２０１３年大会決勝ＶＴＲ 柏が浦和に１−０で勝ち、１４大会ぶり２度目の優勝を果たした。浦和に主導権を握られる展開だったが、前半追加タイムにＦＷ工藤壮人が頭で決勝ゴール。劣勢が続く後半も守備を固めてしのぎきった。２０１０年のＪ２優勝から４季連続での国内タイトル獲得。ＭＶＰには工藤が選ばれた。攻守の要だったＭＦ大谷秀和ら主力５人を出場停止と負傷で欠く非常事態の中、つかんだ栄冠だった。