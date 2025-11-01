【衝撃】「釣り合わない」と妻を見下す夫の極端すぎる“選民思想”｜極論被害妄想夫#6【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第6話をごらんください。

すぐるは、おだやかな人柄だった妻が、次女が生まれてから「ヒステリーな女」になったとなげいていました。「結婚は失敗だった」という考えもうかび、過去に自分が残業で疲れて帰宅した際のできごとを思い出します…。

©神谷もち

©神谷もち

「ぼくにふさわしい」「つりあわない」という考え方は、パートナーを見下しているようにも感じられますね。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるは、「専業主婦」という立場を、とても軽んじているように感じられますね。かすみさんのことを「怠けもの」とすら思っているようです。

©神谷もち

©神谷もち

ついに「結婚は失敗だった」と考え始めた すぐる。

©神谷もち

©神谷もち

つかれた様子で帰宅した すぐる。すると、ソファーには次女を抱いた かすみさんが座っていて…。

©神谷もち

娘を寝かしつけながら、夫の帰りを待っていた かすみさん。すると、かすみさんの姿を見て、「スマホで遊んでいる」と言い始めます。



背景を想像せず、目の前の状況で物事を決めつけてしまうところに、すぐるの極端な思考の一面がかいま見えますね。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）