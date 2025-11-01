阪神・藤川監督が、救援右腕育成に全力投球をする。オーナー報告後、連覇への鍵に挙げた。

「チームとしての課題は、速球派リリーフ投手の台頭が必要になる。昨日（30日）のゲームで、村上と才木がベンチ入りをしたところに、生え抜きの右のリリーフを育てる責任が（自分には）ある」

そのためにも、1日スタートの高知・安芸秋季キャンプでは、直接指導することを宣言。早ければ第2クール中にも参加する見込みで、ペナントレースで起用した工藤、椎葉、木下、石黒らが強化指定選手となる。

「シーズン中に種をまいて、課題が出た選手を自分がなんとかしなければ」

日本シリーズでは先発投手が2人もブルペン待機し、駒不足を露呈した。藤川監督が自身の現役時代のようなリリーフを養成する、いわば球児が“第2の球児”を育てる――。これにより、剛速球ぞろいの鉄壁の救援陣が完成する。

監督によるマンツーマン指導は、現役時代の自らの経験に基づいている。02年に就任した故星野仙一監督にプロで戦うための技術と心を教わった。「星野監督に指導をいただいた。激しい指導と、（飛躍の）きっかけと、危機感もそう」。同じ高卒入団の今朝丸にはプロの「いろは」を伝授する可能性もある。

会見では何度も「生え抜き」という言葉を口にした。選手の力を引き上げようとする決意があふれ出ていた。

「石井は本当に頑張ってくれた。ドリスもハートウィグも。でも途中で補強したわけだから。本来、そこは育成していかないといけないところ。育成が間に合わなかった」

投手陣全体のテーマとして、モーションに入ってからミット到達まで「1秒1以内」というクイック投球のノルマを与えていることも判明。フォーム、技術、頭脳において日米通算245セーブを挙げた藤川監督のエキスが注入される。今年の安芸は、未来の抑えが誕生しそうな気配だ。 （倉世古 洋平）