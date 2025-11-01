ºå¿À°éÀ®2°Ì¡¦»³ºê¾È±Ñ¡ÖÅðÎÝ²¦¤òÀäÂÐ³Í¤ê¤¿¤¤¡×50Ã5ÉÃ8¤Î¡ÈÁö¤ê²°¡É¥»³¦½é¤òÁÀ¤¦
¡¡ºå¿À¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿´ØÀ¾¡¦Ê¼¸Ë¤Î»³ºê¾È±Ñ³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬31Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»ÔÆâ¤Ç¡¢Èª»³½ÓÆóÅý³ç¥¹¥«¥¦¥È¤é¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅðÎÝ²¦¤òÀäÂÐ³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë°éÀ®½Ð¿È¤ÎÅðÎÝ²¦¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ8¤Î²÷Â¤¬Éð´ï¤Ç¡¢´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï24Ç¯40»î¹ç74ÅðÎÝ¡¢º£µ¨47»î¹ç51ÅðÎÝ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç°éÀ®½Ð¿È½é¤ÎÅðÎÝ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅì¤È¤Ï¡¢¸µµð¿Í¤Î»³ÀîÏÂÂç´ÆÆÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡Ö¸«¤Æ³Ø¤ó¤À´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥º¥à¤âÌÜ¤ÇÅð¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¡È»Õ¾¢¡É¤ËÂ³¤¯¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤ë¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°»¶ºö¡Ä¤È¸À¤¨¤ÐËÒ²ÎÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸È¾²Ä¤Ê»¶ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÎÊü²Ý¸å¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡¢ºä¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò1ÆüÊ¿¶Ñ10¥¥í¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£ºÇÄ¹¤Ç¤Ï¸Î¶¿¡¦º´À¤ÊÝ»Ô¤«¤éº´²ì¡¦°ËËüÎ¤»Ô¤Þ¤Ç¤Î±ýÉüÌó40¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤âÁöÇË¡£¡ÖÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ²¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤¬Àè·è¡£¡Ö¶áËÜ¤µ¤ó¤äÃæÌî¤µ¤ó¤Ë¤â³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¡ÈÁö¤ê²°¡É¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î¸±¤·¤¤ÅÐ¤êºä¤â¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡û¡Ä°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ï¼þÅì¡Ê¥½¡á17Ç¯°éÀ®2°Ì¡Ë¤¬20¡¢23¡Á25Ç¯¤Î4ÅÙ¡¢ÏÂÅÄ¡Ê¥í¡á17Ç¯°éÀ®1°Ì¡Ë¤¬21Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¹ç·×5ÅÙ³ÍÆÀ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³ÍÆÀÁª¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£