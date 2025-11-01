昨オフ、ともに将来的なメジャー移籍希望を公言した阪神・佐藤輝明内野手（26）と才木浩人投手（26）が、来季もタテジマに袖を通すことが31日、確実になった。球団が2人について、今オフのポスティングシステムの利用を否定した。来季はセ・リーグ制覇の原動力となった投打の主軸が残る上、ドラフト1位の創価大・立石も加入し、さらなる戦力アップ間違いなし。藤川球児監督（45）はこの日、大阪市内の阪神電鉄本社で秦雅夫オーナー（68）にシーズン終了を報告し、球団初の連覇、今年逃した日本一へ決意を新たにした。

昨オフ、佐藤輝と才木という虎の宝は、そろって将来的なメジャー挑戦を表明した。果たして、その時はいつなのか。日本シリーズ敗戦から一夜明けたこの日、球団の対応から「来季も虎」という構図が鮮明になった。

まず、40本塁打、102打点の佐藤輝。阪神・竹内孝行球団副本部長は、これまでに佐藤輝の代理人と会談したことを明かした。ただ、その席上では、今オフのポスティングシステムの利用については議題に上がらなかったという。「（挑戦の時期は）具体的には何も言われていないですね。将来的に？まあ、そういう感じです」。これで、来季も虎の主砲継続が確定した。

続いて、防御率1・55でタイトルを獲得した才木。こちらは、レギュラーシーズン終了後に本人、代理人と話し合い、今オフのポスティングシステムの利用を直訴されたことを認めた。その上で「単刀直入に申しますと、認めないと伝えています」と要望を突き返したことを明かした。再交渉の予定も「基本的にはないと思う」と、すでに決着していることを示唆した。才木は今オフに強いこだわりがあり、申請期限の12月15日まで粘り強く訴えていくとみられる。ただ球団の首を縦に振らせない限り、道が開かれることはない。

今季のぶっちぎり優勝を支えた投打の主軸が欠けることなく来季へ向かう。さらにドラフトで3球団が競合したアマ最強スラッガーの立石も加わる。日本シリーズ敗退一夜明けだが、早くも球団初のリーグ連覇、そして今年逃した日本一へ、見通しは明るくなった。

この日、藤川監督は秦オーナーにシーズン終了を報告。球団トップからは改めて「来年はリーグ連覇、そして日本シリーズでパ・リーグの覇者に勝ち切ること」と期待された。指揮官は「球進一歩ですから。一歩ずつ戦った先にリーグ優勝だったりが、たまたま落ちているものですから。日々の行いがそこにつながると信じてやることが必要」と応じた。

2026年へ向け、指揮官の気持ちはすでに動き出している。選手には「成功の後はハードルが高くなる。現役が終わるまで努力し続けるのがアスリート。やり続けるのみ」とさらなるレベルアップを求めた。力あるメンバーをさらに鍛え上げ、頂点だけを目指す。（倉世古 洋平）

≪竹内球団副本部長 FA権取得の近本を全力慰留へ 宣言残留もOK≫

○…竹内球団副本部長は、今季国内FA権を取得し、その行使の有無について「自分の意思で残りの野球人生を主体的に決めていきたい」と熟考する考えを示している近本を、全力で慰留することも明言した。宣言残留も認める方針で「もちろん、そう（全力慰留）です。それ（最優先で引き留める方針）は、もちろん」と言葉に力をこめた。そのためにも5年総額20〜25億円が交渉ラインとみられるが、入団から7年で通算1093安打を放ち、今季4年連続6度目の盗塁王にも輝いた球界最強の1番打者の流出は、絶対に阻止してみせる。