阪神はきょう1日から高知県安芸市の安芸タイガース球場で秋季キャンプをスタートする。10月31日に参加メンバーの25人は空路で移動した。移動直前に平田勝男2軍監督が取材に応じた。

以下は一問一答。

――若い選手にとっては一番伸びる大事な時期に入る。

「この時期が体力強化も含めてだけど、やはり課題が山積しているんで。フェニックス（リーグに）行った選手とか、それを痛感している。後から（日本）シリーズに出た組も来るから」

――若い選手が出てこないといけない。

「藤川監督は一番、チーム内の競争（を求めている）。ドラフトでまた新しい選手も、来年に入ってくる。そういうのも含めてだろうけど、今いる若い選手たちがどんだけそういう力をつけて、来年の戦力になるかがこのキャンプの課題」

――西純矢選手にとっては野手転向後初キャンプとなる。

「今はもう足パンパンじゃない。やっぱピッチャーと違って、やることがたくさんあるんでね。でも意欲的にやってるよ。誰が打ってんのかなと思った。こんなバッターおったかなと思って。純矢やった。弟（の法政大・凌矢外野手）も（28日の東大戦で）3本（ヒット）打っとんなって。法政に外野でな。3本打っとったよ。西純って、法政に入ったかと思った」

――徹底的に振り込んでいくことが大事。

「当然でしょ。それはもう。本人がこの何日か見た中でもすごく意欲的にやっているし、みんなもね、やっぱりなんていうかな、そういう意気込みというのはもうすごく感じるし。（投手に）未練はないと思うしね。もう遠投なんかやらせたら今の方がいいフォームで投げよる、外野から」