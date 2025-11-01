阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、大阪市内の阪神電鉄本社を訪れ、秦雅夫オーナー（６８）にシーズン終了の報告を行った。以下、一問一答【上】。

−リーグ優勝という結果を持ってのオーナー報告は、どんな雰囲気だったか。

「重い雰囲気ではないです。ただ、私自身がどんな時も変わらぬスタイルで、変わらぬ姿で人と接するように日々心がけていますから、胸を張ってリーグ優勝だから報告ができたとは思いますけれど、もしこれが違う順位でも胸を張ってこういう結果でしたと報告すると思いますから、あまり変わらないかもしれないです」

−粟井社長の言葉に悔しさを糧にということがあったが、そういった雰囲気は話の中であったのか。

「もちろん悔しさはチームとしてあるとは思いますけれど。自分は監督をやっていて、現役生活２０年やりましたけど、悔しさから来る努力っていうのはあまりいいものではなく、努力を日々続ける中で試合があり、戦いがあるというふうに選手たちとともに昨年１１月のキャンプからスタートしました。悔しさがあるから頑張れるでは、いいゴールを迎えたから頑張らないというところに至るわけで。アスリートというのは常に日々努力をし、その選手たちの努力を結びつけるために、４時間アスリートの体を借りて、阪神タイガースとしてゲームを行う、その指揮を執るというところですから。悔しかろうが満足していようが、やることかもしれないですね。だから悔しさはない。相手が強かった。常に１００％でぶつかっていますから。だから変わらないんですよね」

−リーグ優勝を就任１年目で成し遂げ、どんなシーズンだったか。

「まずは、大変偉大な岡田前監督、現顧問からこのチームを譲っていただき、この任命を果たしにスタートしたんですけれど。検証しながら、壊しながら、新たな戦力を見ながら、いろんな難しいことがあったと思います。道中忘れました（笑）。日々新たに、日々新たにというふうに思ってましたから。どう振り返っていいのか、いまいちよく分かりません」

−球団にとっては９０周年という大きな節目でのリーグ優勝となった。

「８９年にわたる、先輩方が残してきたこの阪神タイガースの歴史。強かったですし、弱い中でも地道に頑張り続けた先輩方。それから、厳しい視線が降り注がれる甲子園で悔し涙を流しながら戦ってきた先輩方を見てきました。先輩監督も見てきました。悔しながら２位に敗れる、そんなチームを預かる監督さんの姿を見ました。その中で私がするべきことは、論より証拠。口で言うよりも行動で示すように、この監督を引き受けたと思って、この１年戦いましたから。リーグ優勝のご報告が今日できたというのは言葉より行動を大事にした、その勝負に自分が打ち勝ったんじゃないかとは思います。ですけれど、この結果をもたらすことができたのは、自分が２０年間現役で務めて、いろんな監督さんに仕えました。いろんなコーチの方々、先輩と一緒に、後輩と一緒にやってきました。みんなが感情を揺さぶられるような、熱いファンの方、熱いメディアの方に囲まれたこの阪神タイガースですから。９０年目を預らせていただいた監督としては、芯を持った強い、心のブレの少ないチームを作る、それが体現できたのではないかと思います」

−選手がより良いパフォーマンスを出すための環境作りが印象的だったが、自身のどういった経験がつながったのか。

「監督とすれば、もっともっと細かい作業というのは日々もちろんあります。けれども、それは業務ですから当然のことであり、大きなテーマを掲げることはまず非常に重要で。小さな管理をすることよりも、大きなことをやるべきなのは監督です。選手の健康と日々努力をする姿をファンの方に理解をしてもらう。それから選手たちの自尊心、選手たちの素晴らしさ、アスリートの素晴らしさを分かってもらうということが、最もプロ野球の素晴らしさ、ファン、選手と阪神のタイガースの素晴らしさを共有できるんじゃないかと思って掲げていました。内部ではもちろん、たくさんの仕事をみんながやっていますから、それはどんな企業さんでも同じだと思います。けれど、あまり細かいことを言っても、それをやり遂げることができたのでリーグ優勝できたと思います」

−チームが１年前と今と変わったな、成長したなという部分はあるか。

「もちろん、昨年から選手たちの数字を個人の数字を見てもらえれば、それが分かりやすいんではないかとは思います。選手たちには数字を残すことが最もプロフェッショナルなところですから。何人の選手がタイトルを取って、セ・リーグ６球団の中のポジションで１番を取って、その集合体がリーグで１番、１位ですね。これは球団の努力がある中ですけども、それを下支えするというところ。選手のパフォーマンスとチームの結果を結びつけることができる組織づくりをしてきましたから。そこが大きく成長した。ただ、成功の後でもっとハードルが高くなる。２０２６年が待ってます。もう始まっています。まだまだです。それがアスリートです。ゴールがないんです。現役が終わるその日まで、努力をし続ける必要があるのはそういうことですから。悔しさとか達成感はあまり関係ないです。やり続けるのみです」（【下】に続く）