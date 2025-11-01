来季の先発ローテ候補に挙がる巨人・横川凱投手（２５）と西舘勇陽投手（２３）が３１日、決意の大熱投で火花を散らした。秋季キャンプで午前中に２回に分けてブルペン入りし、横川が計３００球超え、西舘も計２５０球超えとチームで取り組む“投げ込みの秋”を体現。阿部監督が今季「コマ不足」と指摘した先発陣再建へ、横川は「来年に懸ける思いは今までで一番強い」と覚悟をにじませた。

約１時間半、キャッチャーミットをたたく音が響き続けた。横川と西舘。来季先発の座を奪いにいく若手２人によってＧタウンが熱気に包まれた。午前９時４０分、両者ユニホーム姿で最初のブルペン入り。その後、一度グラウンドで投内連係、ノックへと向かい、同１０時３０分から再び投球練習を実施。熱く火花を散らした。

西舘はここで一気に２２５球を投じ、最初とトータル２５０球超えの大熱投。隣のレーンの横川は、それをさらに上回った。ほぼ休むことなく人生最多という２６０球を投げ込み、正午までに計３００球に到達。チームで「地獄の秋」をテーマに掲げる今キャンプ。全身を疲労が覆ったが、ともに最後は晴れやかな顔つきで練習を終えた。

充実の表情にはワケがあった。見届けた杉内投手チーフコーチは「時にはこういう練習もね（必要）。体全体を使わないと上体だけで２００球は投げられない。しっかり下を使っていたし（最後まで）球威も変わらなかった」。実際に横川は「僕はどうしても上半身に力が入る。１００球超えたぐらいから力が抜けてきて、すごく体の軸で投げられている感じがした。（疲れて）力が入らないので（体が）開いた時、逆にいい球のフォームの時との差を敏感に感じられた」と効果を体感。西舘も「各球種のリリースのインパクトのタイミングが分かってきた」と語り、「ある程度の量は絶対必要」と、今キャンプ中のさらなる投げ込みを示唆した。

横川は今季８先発で２勝、防御率２・５９。西舘は右肩痛による途中離脱もあり７先発で２勝３敗、同４・２２と力を発揮しきれなかった。２３日のドラフトでは１〜３位で全て即戦力投手を球団が指名。「毎年左投手を補強、スカウトされるイメージ。悔しいけど自分の責任なので。来年に懸ける思いは今までで一番強い」と横川も危機感を行動に移した。

今季、先発陣でフル稼働したのは１１勝の山崎のみ。Ｖ奪回へ立て直しを図る阿部監督は「ピッチャー全体として投げ込みが少ないのは明らかだったので。投げられるじゃないか、って話ですよね。投げて覚えることもたくさんある。皆で競争してやってほしい」と奮起を促した。来季８年目の横川は「誰もが認める成績を残したい。やることはたくさんある。その一部が今日だった」。何としても変わりたい。背水の思いが球数に表れた。（堀内 啓太）