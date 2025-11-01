ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５４円ちょうど付近での推移となっている、きょうのドル円は前日の急速な上げは一服しているものの、１５４円台での推移は継続。前日は１０月上旬に高市トレードで付けた高値を一気に上抜け、１５４円台に上昇。再び１５５円台を視野に入れている。



本日も状況に変化はない。ＦＯＭＣ、日銀決定会合と２つのイベントを通過して、日米金利差の縮小は想定よりも緩やかとの観測から、円キャリートレード加速への期待感が高まっている。個人投資家や投機筋が下値で買っているようだ。テクニカル勢も買わざるを得ない状態。



本日は円安以上にドル高の面が強い。今週のＦＯＭＣを通過して、市場はＦＲＢの利下げ観測を後退させているが、本日はＦＯＭＣ委員からの発言が複数伝わっていた。利下げに慎重な意見が多く聞かれ、今年投票権のない委員からは、自身は今週の利下げを支持していないといった声も出ていた。短期金融市場ではいまのところ６０％程度の確率で１２月利下げを織り込んでいる状況。ＦＯＭＣ前の完全織り込みからは、だいぶ後退している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト