巨人に育成ドラフト５位で指名されたオイシックス・知念大成外野手（２５）が３１日、“おしゃべりシーサー”となって、支配下へ成り上がる考えを明かした。沖縄電力を退社してまで夢をかなえた沖縄出身の苦労人は、「これまで以上にもっと苦しくなる。もっと覚悟を決めてプロの世界に進みたい」と決意を示した。

昨季はイースタン首位打者、今季も打点王に輝いた左の好打者。ファンから“ハッスルシーサー”の愛称で親しまれるが、プロ入り後は“おしゃべりシーサー”として飛躍のヒントを探る。もともとはシャイな性格だったが、オイシックス加入時に「自分のためになることだったら、積極的にしゃべっていきたい」と意識改革。チームのＮＰＢ経験者や首脳陣の考え方を吸収した。「（プロ入り後も）続けて意見を求めて、聞くだけでなく考えることも大事にしながら。全員としゃべりたい」と意欲を示した。

新潟市内で指名あいさつを行った榑松スカウトディレクターが「１年目から勝負して１軍、というイメージは持っている」と話すように期待は大きい。「なるべく早く支配下を勝ち取りたい」と知念。憧れの舞台への扉を開いたオールドルーキーが、新風を吹かせる。（小島 和之）

◆知念 大成（ちねん・たいせい）２０００年４月２７日、沖縄生まれ。２５歳。投手として沖縄尚学から沖縄電力に入社も、在籍中に外野手に転向。ＮＰＢ入りを目指して退社し、２４年からはイースタン・リーグに参入したオイシックスに加入。同年は打率３割２分３厘で首位打者、今季は６６打点で打点王、最多安打のタイトルを獲得。１８１センチ、８６キロ。左投左打。