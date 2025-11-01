◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１１月１日午前９時８分開始予定）、２勝３敗と後がなくなったワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。不調のベッツは本来の２番から４番に打順を下げた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。

ドジャースが、絶対に負けられない戦いに挑む。１勝１敗で迎えた２６日（同２７日）からの本拠地での３連戦。第３戦こそ延長１８回、試合時間６時間３９分の激闘をフリーマンのサヨナラ弾で制したが、第４、５戦は投打がかみ合わず２連敗。１９９３年以来３２年ぶりの頂点を狙うブルージェイズに王手をかけられて、崖っぷちに立たされた。

大谷は第３戦で２本塁打など４打数４安打。走者なしで３度敬遠されるなど、５四球（４敬遠）と５打席目以降は徹底的に勝負を避けられ、ワールドシリーズ新記録となる１試合９出塁をマークした。だが、第４、５戦は２試合連続無安打で、１３打席連続安打なし。カナダ・トロントに移動した３０日（同３１日）の全体練習ではキャッチボール後にフリー打撃を敢行。右翼の５階席に推定飛距離１５０メートルの特大弾を放つなど２８スイングで１４本が柵越えと、状態は全く問題なさそうだった。

ここまでポストシーズンは全１５試合にフル出場して、６０打数１５安打の打率２割５分で８本塁打、１４打点。１シーズンのポストシーズンで８本塁打は２０２０年アロザレーナ（当時レイズ）の１０本に次ぐ史上２位タイで、あと１本打てば単独２位、２本打てばトップタイに浮上する。ワールドシリーズでは５試合で１９打数６安打の打率３割１分６厘、３本塁打、５打点をマークしている。チームは直近２試合で３得点と攻撃陣が沈黙しているだけに、大谷のバットには期待がかかる。

ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手（３４）。５年連続２ケタ勝利を挙げるエースで、今ポストシーズンでも５登板（うち先発４）で２勝２敗、防御率２・５５と安定した成績を残している。大谷はレギュラーシーズンで２３年に本塁打を放ったが、１２打数２安打の打率１割６分７厘と苦しめられ、ワールドシリーズでも第２戦で対戦した際には、左飛、三邪飛、三邪飛と３打数無安打に抑え込まれた。

負けられないドジャースの先発のマウンドに上がるのは山本。ここまで２登板連続で９回１失点の好投を見せて完投勝利を挙げる“無双モード”に突入している。だが、唯一の気がかりは延長１８回の死闘だった２７日（同２８日）の第３戦で、延長１９回の登板に備えて１０５球完投から中１日でブルペンで肩を作ったこと。登板こそなく、山本は「問題なく試合に向けて準備が進んでいます」と意気込んだが、通常はない“緊急登板”の影響は心配されるところだ。

佐々木朗希投手（２３）は２試合、３日間登板がなく休養は十分。試合展開次第では、大谷が中２日でリリーフ登板する可能性もある。逆転Ｖを狙うドジャースが重圧のかかる敵地での一戦に挑む。