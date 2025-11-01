◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)

ドジャースの日本人トリオがポストシーズンの大一番で躍動しています。

ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦まで終えて、2勝3敗と崖っぷちとなっているドジャース。第6戦は日本時間11月1日のブルージェイズ本拠地で行われます。

ここまで奮闘続ける日本人トリオ。大谷翔平選手は、ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、投げては7回途中無失点10奪三振、打っては3打数3安打3本塁打の投打二刀流の本領発揮。ワールドシリーズの第3戦では、2本のアーチを含む4安打5四球(4敬遠)と1試合9出塁の歴史的活躍をみせました。投げては3試合で防御率3.50、2勝1敗。打っては15試合で打率.250、8本塁打、14打点、OPS1.109の成績となっています。本塁打数はウラジーミル・ゲレロJr.選手と並びトップタイです。

山本由伸投手は、崖っぷちの第6戦に先発予定。今季メジャー勝率1位のブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズで9回1失点の完投勝利を飾ると、強力ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦では9回1失点と2試合連続完投勝利。ここまでポストシーズン4試合で28回2/3を投げて、防御率1.57、3勝1敗、26奪三振と圧巻の成績を残しています。

シーズンではケガにも苦しんだ佐々木朗希投手がこの大一番でクローザーとして健在。10月2日のレッズ戦から1回無失点に抑えると、10日の地区シリーズフィリーズ戦では、1-1の8回から3回36球を投げ、打者9人をパーフェクトリリーフ。チームのサヨナラ勝利を呼び込むピッチングをみせました。ワールドシリーズでは第3戦、延長18回までもつれた一戦で、同点の8回の1アウト1、2塁からマウンドに上がり、1回2/3を無失点。ポストシーズンは8試合で防御率0.93、3セーブをあげています。

ドジャースにとっては負ければワールドチャンピオン連覇の夢が途絶える第6戦。崖っぷちの大一番で日本人トリオはどんな活躍をみせるのでしょうか。