巨人のリチャード内野手（２６）が３１日、来季の打倒ソフトバンクへ闘志を燃やした。前日３０日に古巣が日本シリーズ（Ｓ）を制覇。５月まで在籍し、チーム内競争を肌で知る男は「若手からベテランまで練習はめちゃくちゃするんで強い。でもそれに負けないぐらい今は練習できている」と自信をみなぎらせた。

午前の練習を終えたリチャードが「ソフトバンク強いですね」と問わず語りで切り出した。古巣が日本一を決めた前夜の激闘をテレビ観戦。小久保監督を始め、柳田、山川、野村に「おめでとうございます」とＬＩＮＥで祝福する一方で、闘争心がわき上がってきた。

ソフトバンクに在籍した７年半で出場は計１００試合と、１軍切符をかけた激しい競争に身を置いてきた。「ジャイアンツもチームプレーをとても大事にしていて、そういう意味では（意識は）あまり変わらないと思っています。あとは（プレーの細部の）突き詰め方。そこは僕たちの雰囲気で変わるところだと思っている」。６月のソフトバンクとの交流戦は出場２試合で計３打数無安打。チームはクライマックスシリーズで敗退し、日本Ｓでの雪辱は果たせなかった。来季こそ、打倒・古巣を実現させる。

長野の引退と岡本のメジャー挑戦に伴い、一発長打を秘めた背番号５２にかかる期待はますます高まる。ロングティーでへたり込むほど振り込んだ大砲は「いい練習ができてるし、継続していきたい」。１年後に笑うため、鍛錬の秋を過ごす。（内田 拓希）