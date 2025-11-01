ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡º£¥ª¥Õ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï£Î£Ï¡ªÍè¥ª¥ÕÍÆÇ§¤Î²ÄÇ½À¤âº´Æ£µ±¤È¤Î£×Î®½Ð¤ÏÇ§¤á¤º¡¡ËÜ¿Í¤Ë°Õ¸þÄÌÃ£ºÑ¤ß
¡¡ºå¿À¤ÎÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤¬£³£±Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¡£Íè¥ª¥Õ¤Ëµö²Ä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£µ±¤È¤Î¡È£×Î®½Ð¡É¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤ÎÌ´¼Â¸½¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï±¦ÏÓ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¿½¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¡¢ÀèÊý¤ÎÂåÍý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÍÌÚ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸å¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤ò¸ø¸À¡£ÂåÍý¿Í¤È·ÀÌó¤·¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬µåÃÄ¤«¤éÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢·ÀÌóÁí³Û¤ÏºÇÂçÌó£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£°²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤¬¼õ¤±¼è¤ë¾ùÅÏ¶â¤ÏÌó£±£³£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°æÀî¡¢Æ£Ï²¡¢ÀÄÌø¤Î£³Åê¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖºÍÌÚ¤À¤«¤éÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢£±²ó¤ä£²²ó¤Î¸ò¾Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µåÃÄ¤Î°Õ¸þ¤ÏËÜ¿Í¤ÈÂåÍý¿Í¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ï¿ÜËáæÆÉ÷¹â¤«¤é£±£¶Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï£¶¾¡¤òµó¤²¤¿¡££²£°Ç¯£±£±·î¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬£²£²Ç¯¤ËÉüµ¢¡££²£³Ç¯¤Ï£¸¾¡¤òµó¤²£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î£²·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£±£³¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤Ï£±£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤¿ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¸ø¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÏ¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ºÍÌÚ¤¬¤½¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Íèµ¨¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤¬³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇÃ»¤Ç£µÇ¯¸å¤Î£³£°Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡££³£³ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Î³¤³°£Æ£Á¸¢¼èÆÀ¤¬£²£¹Ç¯¤È¤Ê¤ëº´Æ£µ±¤âºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï´õË¾¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂåÍý¿Í¤È·ÀÌó¤·¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè¥ª¥ÕÄ©Àï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð£²¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃÝÆâÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤æ¤æ¤·¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡È£×Î®½Ð¡É¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£